Roch Marc Christian Kaboré candidat à la présidentielle 2020

Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, dont le mandat prend fin dans un an et demi, a déclaré dimanche soir qu’il se représentera pour la présidentielle de 2020.« Dans la loi, je dois faire un deuxième mandat. Dans l’esprit, je me battrai pour réaliser mon programme et je me représenterai en 2020 », a déclaré le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré au cours d’un entretien avec la télévision nationale.

Il a profité donner des éclaircissements sur le vote des Burkinabè de l’étranger : « L’engagement est pris. C’est un engagement sur lequel je ne recule pas. J’ai dit qu’il faut que les Burkinabè de l’étranger participent aux élections et tout sera mis en œuvre pour cela ».

Roch Kaboré a été élu président du Faso le 29 novembre 2015 pour succéder à Michel Kafando, président de la transition.