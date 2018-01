Â« RÃ´le de la sociÃ©tÃ© civile dans l’encouragement de l’investissement Â», thÃ¨me d’une rencontre Ã  Rabat

Le « RĂ´le de la sociĂ©tĂ© civile dans l’encouragement de l’investissement », est le thème d’une rencontre, qui sera organisĂ©e jeudi 1er fĂ©vrier 2018 Ă Rabat, dans le cadre du Forum « African Business Hour », initiĂ© par l’Association Internationale « ClĂ© de la Paix pour le DĂ©veloppement et la SolidaritĂ© ».Selon les organisateurs, ce conclave, qui s’inscrit dans le cadre d’une sĂ©rie de rencontres mensuelles d’Ă©changes et de dĂ©bats entre une plĂ©aide d’experts, de chefs d’entreprises, de responsables d’associations et coopĂ©ratives ainsi que des membres du Corps diplomatique africain accrĂ©ditĂ© au Maroc, se planchera sur la contribution de la sociĂ©tĂ© civile Ă la promotion des investissements en Afrique et le rĂ´le des entreprises et compagnies africaines dans le tissu Ă©conomique marocain.

Elle se veut Ă©galement une plateforme pour dĂ©battre des moyens Ă mĂŞme d’assurer une meilleure intĂ©gration des communautĂ©s africaines dans la sociĂ©tĂ© civile, ajoute-t-on de mĂŞme source.

Cette rencontre, dont les panels seront animĂ©s par des experts et chercheurs marocains et Ă©trangers spĂ©cialisĂ©s dans les affaires africaines, sera rehaussĂ©e par la prĂ©sence d’une brochette d’hommes d’affaires, des personnalitĂ©s du monde de la politique et des mĂ©dias, ainsi que des reprĂ©sentants de la sociĂ©tĂ© civile.

Pour rappel, ce séminaire intervient dans le sillage des préparatifs pour la 2ème édition du Forum « Dialogue et Investissement Africain », prévu en automne prochain à Meknès.

L’Association Internationale « ClĂ© de la Paix pour le dĂ©veloppement et la solidaritĂ© »  est une association Ă but non-lucratif. Elle a pour missions d’oeuvrer Ă consolider le dĂ©veloppement des cultures africaines, de promouvoir le dialogue interculturel et la cohabitation et de mettre en valeur et de gĂ©rer les talents des jeunes dans le but de rĂ©aliser une renaissance culturelle, artistique et sociale intĂ©grĂ©e, Ă travers divers ateliers dans les domaines de l’environnement, du théâtre, de la musique et du sport.

Elle se propose Ă©galement de dĂ©velopper une prise de conscience chez les jeunes et de les sensibiliser aux valeurs de solidaritĂ© pour Ĺ“uvrer dans le cadre de nobles causes au profit des peuples africains et du monde entier, d’organiser des compagnes mĂ©dicales, et des Ă©vĂ©nements de solidaritĂ© sur les plans national et international, de lutter contre la marginalisation sociale et de consacrer la culture de la paix, des droits de l’Homme et de la tolĂ©rance.