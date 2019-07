Rosine Sori-Coulibaly, nouvelle représentante du SG de l’Onu à Bissau

Rosine Sori-Coulibaly a été nommée Représentante spéciale de l’Organisation des Nations Unies (Onu) pour la Guinée Bissau et Chef du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée Bissau (UNIOGBIS), rapport un communiqué de ladite organisation reçu mardi à APA.Rosine Sori-Coulibaly succède à José Viegas Filho (Brésil) qui a achevé ses fonctions le 18 mai 2019. Cette Burkinabè a occupé divers postes de haut rang dans le système onusien depuis 20 ans : Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général pour le Burundi, Coordonnatrice résidente, Coordonnatrice humanitaire et Représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Militante des droits de l’Homme et de l’égalité des genres, elle a été ministre de l’Économie, des Finances et du Développement du Burkina Faso de 2016 à 2019. Agée de 61 ans, Rosine Sori-Coulibaly est titulaire d’une Maîtrise en Economie du développement à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal) et d’un diplôme de troisième cycle en planification et macroéconomie à l’Institut africain des Nations Unies pour le développement et la planification économique.