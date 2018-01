Rousseff Ã  l’AFP: le BrÃ©sil ingouvernable si Lula est disqualifiÃ©

Le BrĂ©sil sera ingouvernable si Lula est empĂŞchĂ© de se reprĂ©senter Ă la prĂ©sidentielle d’octobre, a estimĂ© vendredi dans une interview Ă l’AFP. l’ex-prĂ©sidente Dilma Rousseff, qui lui avait succĂ©dĂ© avant d’ĂŞtre destituĂ©e.

Mme Rousseff, du Parti des Travailleurs comme Lula, s’exprimait avant le procès en appel mercredi Ă Porto Alegre (sud) de Luiz Inácio Lula da Silva, icĂ´ne de la gauche brĂ©silienne, après sa condamnation Ă neuf ans et demi de prison pour corruption.

Cette journĂ©e s’annonce dĂ©cisive pour l’avenir de Lula et pour le BrĂ©sil: la dĂ©cision des trois juges d’appel pourra autoriser un retour au pouvoir de l’ex-prĂ©sident ou Ă l’inverse mettre Ă mal son ambition de se reprĂ©senter.

Lula a Ă©tĂ© accusĂ© d’avoir reçu un triplex en Ă©change de son intercession dans l’attribution de marchĂ©s publics de Petrobras lors de sa prĂ©sidence (2003-2010).

« Le gouvernement qui gagnera l’Ă©lection de 2018 sans que le processus Ă©lectoral soit transparent et correct et avec des manoeuvres pour invalider des candidats comme Lula ne rĂ©ussira pas Ă gouverner le pays », a averti Mme Rousseff lors d’un entretien tĂ©lĂ©phonique depuis Porto Alegre, oĂą elle rĂ©side.

Depuis sa condamnation en juillet, Lula n’a cessĂ© de clamer son innocence et s’est dit victime d’un « pacte diabolique » destinĂ© Ă l’empĂŞcher de se reprĂ©senter Ă la prĂ©sidentielle.

Ils prĂ©tendent « dĂ©truire le PT qui est le plus grand parti d’opposition. DĂ©truire le plus grand leader du PT qui est le prĂ©sident Lula », a poursuivi Mme Rousseff.

« C’est une erreur car tous les sondages rĂ©cents montrent des intentions de vote de plus en plus nombreuses pour le prĂ©sident Lula et un soutien croissant au PT », a dit l’ex-dauphine de Lula, destituĂ©e en 2016 pour maquillage des comptes publics et qui s’est dite victime d’un « coup d’Etat ».

Le dernier sondage Datafolha donne Ă Lula 34% des intentions de vote, loin devant le dĂ©putĂ© d’ultra-droite Jair Bolsonaro, Ă 17%.

Pour Dilma Rousseff, qui dĂ©nonce une « politisation du sytème judiciaire », seul Lula est Ă mĂŞme de « panser les plaies » du BrĂ©sil, dirigĂ© par le conservateur Michel Temer qui lui avait succĂ©dĂ©. Celui-ci bat tous les records d’impopularitĂ© et son mandat a Ă©tĂ© secouĂ© par des affaires de corruption.

Si le PT a promis d’amener des troupes en masse pour le procès en appel Ă Porto Alegre, dont le maire a demandĂ© l’appui de l’armĂ©e, Mme Rousseff ne croit pas au risque de dĂ©bordements.

« Ce qui prĂ©vaut aujourd’hui, c’est l’indignation et l’indignation est un sentiment pacifique, dĂ©mocratique (..) c’est la perception d’une persĂ©cution politique », a-t-elle dit.

Mardi, la sĂ©natrice Gleisi Hoffmann, prĂ©sidente du PT fondĂ© par Lula dans les annĂ©es 80, avait choquĂ© l’opinion en affirmant qu’il faudrait « tuer des gens » pour mettre celui-ci en prison.

Dilma Rousseff a Ă©cartĂ© l’option de la case prison pour son ex-mentor. « Je ne crois pas en cette possibilitĂ©. Ils ne vont pas vouloir faire de lui un hĂ©ros encore plus grand », a-t-elle conclu.

Très active sur les réseaux sociaux où elle se présente comme « la présidente élue du Brésil », Mme Rousseff réfléchit à une éventuelle candidature au Congrès tout en soutenant toujours fidèlement Lula.