Royaume-Uni : la reine Elizabeth II dans un état de santé critique

L’inquiétude s’est emparée du Royaume-Uni ce 8 septembre 2022 suite à l’annonce de cette nouvelle par les médecins de la reine.

Le temps s’écoule à peine, les médias sont en mode veille, les oreilles et les yeux, rivés vers le château Balmoral. La santé de la reine est instable. Les tournures sont nombreuses. Selon les médecins d’Elizabeth II, reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sa santé est « préoccupante ». Ils se disent « préoccupés » par son état. Ces derniers « ont recommandé qu’elle soit placée sous surveillance médicale », selon l’information communiquée par le Palais de Buckingham.

De sources médiatiques, sa famille dont le prince Charles son héritier âgé de 73 ans, sa femme Camilla et sa fille Anne, est rassemblée à sa résidence estival, au château de Balmoral, en Ecosse où elle se trouve. Son petit-fils Harry qui vit en Californie parce que en froid avec la famille, a pris le vol après l’annonce et est déjà en Ecosse. Les princes Andrew et Edward aussi ont pris la route et serait déjà avec la famille.

Reine d’Angleterre accède au trône à 25 ans le 6 février 1952, et son couronnement a lieu le 2 juin 1953 à l’abbaye de Westminster. Aujourd’hui âgée de 95 ans, Elizabeth II a passé 70 ans, 7 mois et deux jours de règne en qualité de reine du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth.