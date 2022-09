Royaume-Uni : la reine Elizabeth II est décédée à l’âge de 96 ans

La nouvelle de la mort de la reine d’Angleterre est confirmée ce jeudi 8 septembre 2022. Elizabeth II était placée sous surveillance médicale au Château Balmoral en Ecosse. Son fils aîné, le prince Charles est le nouveau roi.

Les drapeaux sont en berne, le Royaume-Uni et les 14 royaumes du Commonwealth sont en deuil. La reine n’est plus, Elizabeth II s’endort à jamais. L’inquiétude qui s’est emparée du royaume et de la famille royale ce jeudi 8 septembre en journée a fini par céder la place à la tristesse. Elizabeth II est morte à l’âge de 96 ans, après 70 ans de règne. Le prince Charles lui succède au trône à l’âge de 73 ans.

Les médecins de la reine ont annoncé plus tôt aujourd’hui que l’état de santé de reine était préoccupant. Suite à cette annonce répercutée par la famille et le Palais de Buckingham, les membres de sa famille se sont empressés à son chevet au château Balmoral. Là, les médecins avaient « recommandé qu’elle soit placée sous surveillance médicale ». Outre le prince Charles, les princes Andrew et Edward, la princesse Anna ainsi que le prince Harry se sont retrouvés à Balmoral.

Reine d’Angleterre accède au trône à 26 ans le 6 février 1952, et son couronnement a lieu le 2 juin 1953 à l’abbaye de Westminster. Décédée à 96 ans, Elizabeth II a passé 70 ans, 7 mois et deux jours de règne en qualité de reine du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth. Avant son accession au trône, elle a passé 15 ans, un mois et 26 jours comme héritière présomptive du trône britannique. Elle a porté ce titre alors qu’elle avait 10 ans, après l’abdication de son oncle, le roi, héritier de son père, en 1936. Celui-ci a laissé le trône à son frère cadet.

Son couronnement survient après son mariage. Le 20 novembre 1947, elle épouse Philippe Mountbatten, prince de Grèce et de Danemark. De cette union naquirent Charles prince de Galles qui devient le successeur d’Elizabeth, Anne princesse royale, Andrew duc d’York et Edward, comte de Wessex.

Le prince Charles, le désormais ex-prince de Galles est dès aujourd’hui roi d’Angleterre et des 14 royaumes du Commonwealth. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir. Ils rentreront à Londres demain, comme l’a annoncé le palais de Buckingham.