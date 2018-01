Royaume-Uni: les Lords entament l’examen du projet de loi de retrait de l’UE

La Chambre des Lords entame mardi l’examen du projet de loi de retrait de l’Union europĂ©enne, un texte crucial qui devrait donner lieu Ă des dĂ©bats agitĂ©s, les Lords ayant d’ores et dĂ©jĂ appelĂ© le gouvernement Ă revoir sa copie.

Cet examen intervient alors qu’un rapport sur l’impact Ă©conomique de la sortie du Royaume-Uni de l’Union europĂ©enne, effectuĂ© pour le ministère britannique chargĂ© du Brexit, a Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ© par Buzzfeed News lundi soir. L’Ă©conomie britannique souffrira après la sortie de l’UE, prĂ©vue le 29 mars 2019, quel que soit l’accord conclu, souligne ce rapport.

Le projet de loi de retrait de l’Union europĂ©enne a Ă©tĂ© adoptĂ© le 17 janvier par les dĂ©putĂ©s Ă la Chambre des Communes, au terme d’un parcours tumultueux oĂą l’autoritĂ© de l’exĂ©cutif a Ă©tĂ© mise Ă mal Ă plusieurs reprises.

Ce texte doit permettre au de continuer Ă fonctionner normalement lorsqu’il aura coupĂ© le cordon avec le bloc europĂ©en. Il doit mettre fin Ă la suprĂ©matie du droit europĂ©en sur le droit national britannique et transposer dans le droit britannique les lois communautaires.

Le ComitĂ© constitutionnel de la chambre haute britannique a rĂ©clamĂ© au gouvernement conservateur de Theresa May des changements majeurs, estimant que « le projet de loi, tel qu’il est rĂ©digĂ©, prĂ©sente des lacunes fondamentales ».

Le comité critique la méthode proposée par le gouvernement de « copier » certaines lois européennes, ce qui entraînera selon lui « des incertitudes et des ambiguïtés problématiques sur le plan constitutionnel ».

Les Lords s’inquiètent Ă©galement des pouvoirs Ă©tendus que le texte confère au gouvernement en matière lĂ©gislative, estimant qu’il « donne aux ministres une plus grande latitude que ce qui est constitutionnellement acceptable ».

Ces prĂ©rogatives, censĂ©es permettre Ă l’exĂ©cutif de procĂ©der lui-mĂŞme aux lourdes modifications nĂ©cessaires pour transposer le droit europĂ©en sans solliciter le parlement, avaient dĂ©jĂ Ă©tĂ© dĂ©noncĂ©es par les dĂ©putĂ©s. Theresa May avait finalement reculĂ© et acceptĂ© la mise en place d’une commission de dĂ©putĂ©s pour surveiller ces travaux.

Enfin, le comitĂ© Ă©pingle le manque « de clartĂ© et de certitudes » quant Ă la rĂ©partition des compĂ©tences jusqu’ici assurĂ©es par l’UE entre le pouvoir central et les rĂ©gions. Les gouvernements d’Écosse et du Pays de Galles ont dĂ©jĂ exprimĂ© leurs inquiĂ©tudes de voir Londres s’accaparer certains pouvoirs Ă leur dĂ©triment.

Réagissant à ces critiques, un porte-parole du gouvernement a assuré que ce rapport serait « attentivement » examiné.

– Concessions et compromis –

Selon le Daily Telegraph, le gouvernement se prĂ©pare a des concessions et rĂ©dige de nouveaux amendements, afin de minimiser le nombre de dĂ©faites potentielles lors des votes qui se tiendront dans l’assemblĂ©e, majoritairement europhile.

En dĂ©cembre, l’exĂ©cutif avait essuyĂ© un revers humiliant Ă la Chambre des Communes quand une partie des dĂ©putĂ©s conservateurs avaient votĂ© avec l’opposition et obtenu que tout accord final de sortie de l’UE soit ratifiĂ© par un vote contraignant du Parlement. Il avait ensuite dĂ» accepter un amendement de compromis sur la question de la date du Brexit.

Près de 200 Lords ont demandĂ© Ă prendre la parole pendant la première session de dĂ©bat, qui doit durer deux jours, l’examen du texte se poursuivant jusqu’en mai avant son retour devant les dĂ©putĂ©s. « 90% d’entre eux sont hostiles au gouvernement », a dĂ©clarĂ© Dick Newby, leader du Parti libĂ©ral-dĂ©mocrate Ă la chambre haute. « Ils ne sont pas nĂ©cessairement contre le Brexit, mais contre la manière de le mener Ă bien ».

Selon Michael Hastings Jay, lord sans Ă©tiquette membre du comitĂ© sur l’Union europĂ©enne, les dĂ©bats ne respecteront pas les lignes d’opposition partisanes habituelles. « Il y a trop de divisions au sein des groupes, que ce soit chez les conservateurs, les travaillistes, et mĂŞme les non-alignĂ©s », a-t-il estimĂ© lors d’un Ă©vènement organisĂ© au centre de rĂ©flexion Institute for Government.

Le gouvernement de Theresa May est lui-mĂŞme divisĂ© entre partisans d’une coupure nette avec l’UE et ceux d’un Brexit « doux » maintenant des liens Ă©troits avec l’Union europĂ©enne.

Le ministre britannique au Commerce international Liam Fox, jusqu’ici partisan d’un Brexit dur, a pour sa part dĂ©clarĂ© au tabloĂŻd Sun mardi que les eurosceptiques devaient « vivre avec la dĂ©ception » et accepter que le Royaume-Uni puisse opter pour un Brexit « doux ».