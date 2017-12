Ruptures conventionnelles collectives : comment Ã§a marche ?

La rupture conventionnelle collective, crĂ©Ă©e par les ordonnances rĂ©formant le droit du travail, permet Ă une entreprise de se sĂ©parer de salariĂ©s, sans les risques d’un plan social, en nĂ©gociant avec ses syndicats les conditions d’un plan de dĂ©parts volontaires.

Le dispositif existait dĂ©jĂ dans la jurisprudence mais l’article 10 de l’ordonnance sur la prĂ©visibilitĂ© et la sĂ©curisation des relations de travail l’a gravĂ© dans le marbre du code du travail. Un moyen, pour le gouvernement, de le « sĂ©curiser juridiquement ».

Concrètement, les ordonnances imposent aux entreprises intĂ©ressĂ©es de signer un accord majoritaire avec les syndicats, reprĂ©sentant plus de 50% des salariĂ©s. Cet accord doit notamment fixer le nombre de dĂ©parts envisagĂ©s, l’indemnitĂ© proposĂ©e (au moins Ă©gale aux indemnitĂ©s lĂ©gales de licenciement), les critères pour dĂ©partager les volontaires ou encore les mesures de reclassement (formation, soutien Ă la crĂ©ation d’entreprise…) pour aider les ex-salariĂ©s Ă retrouver un emploi.

L’accord doit ĂŞtre homologuĂ© par l’administration, qui contrĂ´le ensuite son application.

Si l’entreprise ne parvient pas motiver suffisamment de salariĂ©s Ă partir, elle ne peut pas recourir Ă des licenciements pour atteindre ses objectifs.

Selon l’avocat Sylvain Niel (Fidal), qui conseille les employeurs, les ruptures conventionnelles collectives vont se substituer aux plans sociaux (PSE), sauf dans « des cas de faillite, de cessation d’activitĂ© ou de fermeture de site » oĂą des licenciements ne peuvent ĂŞtre Ă©vitĂ©s. Il s’agit en effet d’un « outil qui mĂ©nage le climat social de l’entreprise et qui est plus consensuel et plus sĂ»r sur le plan juridique » qu’un PSE.

Mais le ministère du Travail assure que les ruptures conventionnelles collectives « ne seront pas des plans sociaux dĂ©guisĂ©s » ni des « prĂ©-PSE » car si une entreprise venait à « licencier derrière », l’administration du travail « serait très regardante ».

Des ruptures conventionnelles individuelles existent dĂ©jĂ depuis 2008 et permettent au salariĂ© d’avoir accès Ă l’assurance chĂ´mage, alors qu’il n’y aurait pas droit s’il dĂ©missionnait. Dans la version collective, le salariĂ© sera Ă©galement Ă©ligible Ă l’assurance chĂ´mage.

Depuis leur création, 2,86 millions de ruptures individuelles ont été conclues et les seniors y sont sur-représentés.

L’entourage de la ministre du Travail Muriel PĂ©nicaud assure que la nouvelle mesure ne pourra pas cibler les seniors, car l’administration devra veiller à « l’absence de discrimination entre les salariĂ©s, notamment Ă raison de l’âge ». Il prĂ©sente tout de mĂŞme le nouveau dispositif comme « un outil pour les entreprises qui veulent rajeunir leur pyramide des âges, renouveler les compĂ©tences ».