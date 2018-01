Russie 2018: la Télévision marocaine diffusera la Coupe du monde

La SociĂ©tĂ© de radiodiffusion et de tĂ©lĂ©vision marocaine (SNRT) a acquis les droits de transmission Ă terrestre du Mondial 2018, a rĂ©vĂ©lĂ© le site officiel de la FIFA.Les droits ont Ă©tĂ© revendus par beIN Sports, fournisseur de licence exclusif de la compĂ©tition pour la rĂ©gion MENA. Selon la mĂŞme source, les droits concernent les 4 canaux de diffusion: tĂ©lĂ©vision, radio, mobile et internet et les spectateurs marocains pourraient suivre les matchs de la Coupe du monde sans avoir Ă recourir Ă d’autres chaines de tĂ©lĂ©vision.

Pour rappel, le Maroc jouera le 15 juin prochain contre l’Iran, puis le 20 contre le Portugal avant d’affronter l’Espagne, le 25 du mĂŞme mois.