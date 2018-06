Russie 2018 /L’Argentine tombe face à la France (3-4)en huitièmes de finale

La France s’est qualifiée pour les quarts de finale du Mondial 2018, en Russie, en battant, samedi à Kanzan, L’Argentine (4-3).Grâce à un étincelant Kilyan M’bappé impliqué dans trois des quatre buts, la France est venue à bout de L’Argentine.

Les Bleus ont pris rapidement le dessus par Antoine Griezmann, sur pénalty provoqué par la pépite française M’bappé.

Sur une longue chevauchée depuis la moitié du camp français, Kilyan Mbappé est pris en ténaille dans la surface de réparation par un défenseur argentin. Pénalty. La sentence est transformée par Griezmann (1-0, 13è).

La France est dans son match mais n’arrive pas à faire le break en dépit de nombreuses occasions. A une minute de la pause, L’Argentine revient au score par Angel Di Maria qui décoche, libre de tout marquage, un missile qui prend à défaut Hugo Lloris (1-1, 44è).

A la reprise, l’Argentine aggravé le score par Gabriel Mercado à la réception d’un corner exécuté pat Lionel Messi, trompe Lloris (2-1, 48è). Le match redouble d’intensité avec des Bleus présents sur tous les ballons.

Benjamin Pavard, le latéral français, monté aux avant-postes rétablit la parité (2-2, 57è). L’homme du match, Kilyan M’bappé de fait, alors, parlé sa force de pénétrait on et son réalisme pour inscrire un doublé (3-2, 64è) et (4-2, 68è).

La France tient sa qualification malgré la réduction du score dans le temps additionnel par Sergio Agüero ( 4-3, 90è+3). Les Bleus rencontreront en quart de finale, le vainqueur du match Portugal-Uruguay qui se jouera en soirée.