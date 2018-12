Ryad octroie une aide de 100 millions d’euros au G5 Sahel

L’Arabie saoudite a annoncé jeudi sa décision d’octroyer une aide de 100 millions d’euros pour soutenir le Groupe des cinq pays du Sahel.Cette annonce a été faite par le ministre saoudien des Affaires africaines, Ahmed Al-Qattan, lors de Conférence de coordination des partenaires et bailleurs de fonds du G5 Sahel, qui se tient ce jeudi à Nouakchott.

Selon le ministre saoudien, cette aide sera consacrée au financement des investissements prioritaires du G5 Sahel. La Conférence de coordination des partenaires et bailleurs de fonds du G5 Sahel, à laquelle participent plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement et des représentants des bailleurs de fonds, vise à mobiliser les fonds nécessaires pour le programme d’investissement prioritaire du G5 Sahel.

Des sources au sommet ont estimé que l’appui de l’Arabie Saoudite au programme d’investissements prioritaires du Groupe des Cinq pays du Sahel intervient en considération à la place de la Mauritanie et pour réussir le sommet de Nouakchott.

Il s’agit du deuxième soutien financier apporté par l’Arabie Saoudite au G5 Sahel. Ryad avait accordé le même montant pour soutenir la force conjointe du Groupe lors de la Conférence de Paris tenue en 2017. Cette force composée de 10.000 hommes est destinée à sécuriser les frontières et lutter contre le terrorisme, notamment entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

Crée en février 2014, le G5 Sahel ambitionne a pour mission de coordonner et de suivre la coopération régionale, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme dans la région.

Il a été décidé, dans ce cadre, d’élaborer un programme des priorités d’investissement et des projets structurels qui accorde la priorité à la sécurité et aux infrastructures de base (transport, énergie, communication et hydraulique), à la réactualisation démographique, à la sécurité alimentaire et à l’économie pastorale.

Le G5 Sahel compte sur la coordination entre leurs organismes pour faire face à ces défis sécuritaires et éviter les dangers qui menacent certains de ses pays.