L’ailier de Liverpool Sadio Mané est l’un des attaquants les plus meurtriers du moment – un grand tirage au sort pour les fans de football alors qu’ils se connectent à 22bet.sn pendant la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), où il agira en tant que meneur de jeu du Sénégal. Un élément crucial de l’ascension fulgurante de Mané a été Génération Foot, un club sénégalais qui a joué un rôle central pour faire de l’équipe nationale une puissance du football africain.

Sadio Mané est devenu le premier joueur sénégalais à remporter la Premier League lors de l’étonnante victoire du titre de Liverpool en 2019-2020, ainsi que le premier joueur sénégalais à marquer en finale de la Ligue des champions l’année précédente, et le premier à marquer plus de 100 buts en Premiership. Peut-il devenir le premier joueur sénégalais à soulever le trophée de la CAN ?

Alors que le Sénégal lance sa campagne CAN contre le Zimbabwe le 10 janvier – dans l’espoir de réaliser son potentiel de longue date, comme l’a montré sa victoire sur la France lors de la Coupe du monde 2002 – FRANCE 24 revient sur l’illustre carrière de son capitaine et star Mané.

Durant son enfance dans le sud rural du Sénégal, Mané, 29 ans, a rapidement développé une passion pour le football. Mais son père, un imam local, lui a interdit de jouer. Le jeune Mané s’enfuit dans la capitale Dakar pour y tenter sa chance – une tentative avortée qui s’est soldée par un pacte entre lui et sa mère : qu’il pouvait jouer au football tant qu’il poursuivait ses études et restait un bon musulman.

À l’âge de 15 ans, le footballeur en herbe quitte à nouveau la maison – cette fois avec la bénédiction de la famille. Un dépisteur de talents l’a repéré en train de jouer dans un tournoi de football local à M’Bour, à 80 kilomètres au sud-ouest de la capitale – et le dépisteur s’est assuré que Mané passait des tests dans la capitale.

« On organisait des tests à Dakar et mon collègue de M’Bour avait ramené ses quatre meilleurs joueurs ; Sadio Mané était l’un d’entre eux », a déclaré Jules Boucher, alors recruteur pour le club sénégalais Génération Foot, à FRANCE 24. « J’ai monté deux équipes pour un match et j’ai fait de Mané le numéro 10 ; au bout d’un quart d’heure, c’est lui qui m’a le plus impressionné. J’ai arrêté le jeu. J’ai dit à mon collègue : si ce gamin reçoit une bonne formation, il deviendra un grand joueur.

Toutes les qualités qui frappent aujourd’hui les fans de football chez Mané étaient présentes à l’époque : notamment son aisance avec les gestes complexes, son rythme lancinant et ses passes incisives. C’est Boucher qui a décidé que ces cadeaux seraient mieux optimisés en plaçant Mané sur l’aile gauche de l’attaque – une position qu’il joue toujours au Liverpool de Jurgen Klopp.

De Metz à Liverpool

Génération Foot a joué un rôle important dans la culture des jeunes talents sénégalais au fil des ans. Il a été créé en 2000 par Mady Touré, devenu agent spécialisé dans les jeunes joueurs africains après une carrière de joueur écourtée par une blessure. Le premier grand succès de Touré a été la culture de l’attaquant togolais Emmanuel Adebayor, qui a été transféré à Metz en Ligue 1 en 2001 pendant deux ans, avant de rejoindre Monaco et d’attirer ensuite l’attention des fans de football du monde entier avec ses passages à Arsenal, Manchester City et Tottenham. Les liens de Génération Foot avec Metz ont ensuite été formateurs pour développer ce vivier de talents sénégalais.

Après que la FIFA a institué un règlement interdisant le transfert des mineurs, Metz a décidé « d’investir dans les infrastructures » et de construire un « véritable centre de formation pour garder les joueurs jusqu’à leurs 18 ans », a déclaré le président du club Bernard Serin à FRANCE 24.

En effet, Metz a développé un vaste complexe pour servir d’académie de formation, comprenant de nouveaux terrains et même un internat.

Pendant ce temps, Génération Foot gravissait rapidement les échelons du football sénégalais après des débuts modestes en troisième division, en grande partie grâce à ses jeunes talents. Le jeune Mané a joué un rôle central lors de son bref passage là-bas, alors que Génération Foot a été promu en deuxième division. L’ascension du club s’est ensuite poursuivie sans lui ; il évolue désormais en première division sénégalaise, qu’il a remportée deux fois.

Mané a tout de suite marqué les esprits en rejoignant Metz en 2011.