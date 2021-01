Sahara : La proclamation des Etats Unis devenue document officiel à l’ONU

La proclamation des Etats-Unis de la reconnaissance de la pleine la souveraineté du Maroc sur son Sahara a été distribué aux 193 Etats membres des Nations-Unies, en tant que document officiel du Conseil de sécurité.Le texte de la Proclamation réaffirme le soutien des Etats-Unis à « la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc comme seule base pour une solution juste et durable au différend sur le territoire du Sahara Occidental » et d’estimer « qu’un Etat sahraoui indépendant n’est pas une option réaliste pour résoudre le conflit ».

Les Etats-Unis affirment que la seule solution possible au conflit consiste à « une véritable autonomie sous souveraineté marocaine ».

Le texte de la Proclamation du président Donald Trump, traduit dans les 6 langues officielles d l’ONU, a été accompagné d’une lettre de l’ambassadrice, Représentante permanente des Etats-Unis auprès des Nations-Unies, Kelly Craft, qui explique la proposition marocaine d’autonomie est « le seul fondement d’une solution juste et durable au différend portant sur le territoire du Sahara occidental ».

Les Etats-Unis ont par ailleurs exhorté les parties au conflit à « engager des discussions sans délai, en utilisant le plan d’autonomie du Maroc comme seul cadre pour négocier une solution mutuellement acceptable ».

Et de noter que « pour faciliter la réalisation de cet objectif, les États-Unis encourageront le développement économique et social avec le Maroc, notamment sur le territoire du Sahara occidental et, à cette fin, ouvriront un consulat sur le territoire du Sahara occidental, à Dakhla, afin de promouvoir les perspectives économiques et commerciales pour la région ».