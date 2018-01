Sahara : Le parlement chilien adopte une résolution de soutien à l’initiative marocaine d’autonomie

La Chambre des dĂ©putĂ©s chilienne a votĂ© Ă une Ă©crasante majoritĂ©, mercredi Ă Valparaiso, une rĂ©solution de soutien Ă l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara, rapportent jeudi les mĂ©dias Ă©lectroniques marocains.La rĂ©solution n° 1056 a Ă©tĂ© votĂ©e Ă la Chambre des dĂ©putĂ©s par 66 voix pour, 22 abstentions et 11 voix contre, sachant que le règlement intĂ©rieur de la Chambre stipule que les abstentions sont comptabilisĂ©es en faveur de la rĂ©solution.

La Chambre des dĂ©putĂ©s a saluĂ© la prĂ©Ă©minence de l’initiative d’autonomie du Sahara prĂ©sentĂ©e par le Maroc, laquelle a Ă©tĂ© saluĂ©e par les Nations Unies et l’ensemble de la communautĂ© internationale en tant qu’initiative sĂ©rieuse et crĂ©dible pour le règlement dĂ©finitif de ce diffĂ©rend rĂ©gional.

A cet Ă©gard, les dĂ©putĂ©s chiliens ont qualifiĂ© l’initiative marocaine d’ « effort sĂ©rieux et crĂ©dible, qui permettra sans aucun doute aux populations du Sahara d’exercer leur droit Ă l’autodĂ©termination, en gĂ©rant dĂ©mocratiquement leurs propres affaires par l’intermĂ©diaire d’organes lĂ©gislatifs, exĂ©cutifs et judiciaires, qui jouissent de pouvoirs exclusifs sous la souverainetĂ© du Maroc ».

Depuis sa prĂ©sentation Ă l’ONU le 10 avril 2007, la proposition d’autonomie marocaine pour le Sahara a Ă©tĂ© approuvĂ©e par le Conseil de sĂ©curitĂ© qui a adoptĂ© Ă l’unanimitĂ© les rĂ©solutions 1754, 1783 et 1813, qualifiant cette initiative de sĂ©rieuse et crĂ©dible, souligne la rĂ©solution.

Le texte rappelle aussi la reconnaissance et l’adhĂ©sion de la communautĂ© internationale qui voit en l’initiative marocaine « une opportunitĂ© d’avancer dans la rĂ©solution d’un dossier bloquĂ© depuis plus de trente ans », compte tenu du constat de « la non-applicabilitĂ© du rĂ©fĂ©rendum ».

En rĂ©ponse Ă l’appel des Nations Unies pour la recherche d’une solution politique, dĂ©finitive et mutuellement acceptable, le Maroc a prĂ©sentĂ© en avril 2007, une initiative pour la nĂ©gociation d’un statut d’autonomie du Sahara, poursuit la mĂŞme source, affirmant que la large autonomie, proposĂ©e par le Maroc pour rĂ©soudre le diffĂ©rend rĂ©gional autour du Sahara, « conduit Ă une situation gagnant/gagnant et Ă un rĂ´le mobilisateur et intĂ©grateur de mĂŞme qu’elle permet Ă la population du Sahara de gĂ©rer leurs affaires de manière dĂ©mocratique, inclusive et participative ».