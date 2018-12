Sahara : Le SG de l’ONU se félicite de la décision de toutes les parties de participer à une première table-ronde à Genève

Le porte-parole adjoint du secrétaire général de l’ONU, Farhan Haq, a fait ce mardi une importante déclaration sur la table-ronde de Genève sur le Sahara dans laquelle il s’est félicité de la décision de toutes les parties de participer à une première table-ronde à Genève les 5 et 6 décembre sur le Sahara.« Le Secrétaire général se félicite de la décision du Maroc, du polisario, de l’Algérie et de la Mauritanie d’accepter l’invitation de son envoyé personnel, Horst Kohler, de participer à une première table-ronde à Genève les 5 et 6 décembre 2018 », a dit le porte-parole, cité par la presse marocaine.

Et d’ajouter que le Secrétaire général réitère son « soutien indéfectible » à son envoyé personnel et à ses efforts pour relancer le processus de négociation, conformément à la résolution du conseil de sécurité N° 2440 du 31 octobre 2018, exhortant toutes les parties à s’engager de « bonne foi, sans conditions préalables et dans un esprit constructif dans les discussions ».

Une délégation marocaine s’est rendue à Genève pour participer à la table ronde au sujet du différend régional sur le Sahara. Cette participation fait suite à l’invitation de l’Envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU, Horst Köhler, adressée le 28 septembre et le 23 novembre 2018, au Maroc, à l’Algérie, à la Mauritanie et au « polisario ».

La délégation marocaine conduite par Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, comprend Omar Hilale, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations unies à New York, Sidi Hamdi Ould Errachid, président de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, Ynja Khattat, président de la région Dakhla-Oued Eddahab et Fatima Adli, acteur associatif et membre du Conseil municipal de Smara.