Sahara: le soutien de l’Espagne à l’initiative marocaine est une décision « souveraine » (MAE)

La position du gouvernement espagnol de soutenir l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc pour régler la question du Sahara est une « décision souveraine », a affirmé, lundi, le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union Européenne et de la Coopération, José Manuel Albares.En reconnaissant l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc comme étant la base « la plus sérieuse, réaliste et crédible » pour la résolution du différend autour du Sahara, « l’Espagne a pris une décision souveraine », a souligné M. Albares dans un entretien à la radio privée « Onda Cero ».

La position prise par le gouvernement espagnol « s’inscrit dans le cadre de la légalité internationale et il n’y a rien à ajouter à ce sujet », a fait observer le chef de la diplomatie espagnole, appelant à éviter les « polémiques stériles » sur cette question.

«Je ne vais pas alimenter des polémiques stériles. Notre décision est souveraine et elle est conforme à la légalité internationale», a insisté Albares en allusion aux réactions hostiles intempestives du régime algérien.

Cette déclaration intervient après la condamnation par le président algérien du revirement espagnol en faveur du plan marocain d’autonomie pour le Sahara.

Abdelmadjid Tebboune a qualifié samedi d’« inacceptable moralement et historiquement » le revirement de l’Espagne en faveur du plan marocain d’autonomie pour le Sahara qui a permis de mettre fin à une brouille diplomatique de près d’un an entre Madrid et Rabat. Le président algérien avait aussi assuré que son pays ne « renoncerait jamais à ses engagements d’assurer la fourniture de gaz à l’Espagne quelles que soient les circonstances ».

« De toutes ces déclarations, ce que je retiens c’est la garantie totale de l’approvisionnement en gaz algérien à l’Espagne et le respect des contrats internationaux », a souligné lundi Albares.