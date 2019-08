Saisie de plus de 60 kg d’or à l’aéroport de Douala

Les douaniers camerounais ont mis la main sur plus de 60 kg d’or que des individus tentaient de sortir du pays via l’aéroport international de Douala, a appris APA lundi de sources proches des soldats de l’économie.D’après les estimations de la douane, le métal saisi vaut plus d’un milliard de FCFA.

Les premiers éléments de l’enquête diligentée par la police parlent du démantèlement d’un réseau international de trafiquants impliquant des Africains, des Asiatiques et des Européens.

Pour le moment, on ne sait pas si l’or saisi provient du Cameroun ou si ses convoyeurs étaient en transit à Douala.