Saisie record de 1869 kg de cocaïne en Guinée-Bissau

L’unité antidrogue de la police judiciaire bissau-guinéenne a procédé dans la journée de lundi à une saisie record de 1869 kg de cocaïne, une opération effectuée en deux temps et dans la même ville de Canchungo, au nord du pays : 264 kg de drogue saisie durant l’après-midi et 1605 kg, le soir.Trois Colombiens, un Malien et quatre Bissau-guinéens ont été interpellés au cours de l’opération, intitulée « NAVARRA ».

La drogue se trouvait dans le faux mur de la résidence privée d’un Bissau-Guinéen qui aurait échappé à la police. Toutefois, la police judiciaire s’est lancée aux trousses du trafiquant qui aurait fait pénétrer la drogue en Guinée-Bissau depuis deux semaines par la mer.

Cinq variétés de drogue sont retrouvées dans la saisie dont TOP, LV, OK et TBE. Selon la police, chaque kilogramme peut coûter 17.500 euros sur le marché, soit plus de 11 millions FCFA.