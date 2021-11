Saka Rukayarou présente le Prix de la « meilleure initiative numérique féminine » au CPNTIC

La directrice générale de Amira Global Technologies, Saka Rukayarou a présenté, vendredi à Abidjan, son Prix de la « meilleure initiative numérique féminine remportée lors de l’édition 2021 du Prix national d’excellence à M. Yvan Serge Kragbé, directeur général du Centre de promotion des nouvelles technologies de l’information et de la communication (CP-NTIC).

A cette occasion, Mme Saka a dit être venue présenter son Prix au CP-NTIC, et adresser ses remerciements à M. Kragbé pour la confiance placée en elle, et surtout pour son appui constant dans ses différents projets d’innovation dont la PREMI7RE plateforme nationale d’inscription en ligne au niveau de la formation professionnelle et plusieurs autres applications grands publiques destinées à la vulgarisation des TIC.

Dans la foulée, elle a également salué le rôle importance du CP-NTIC dans la formation des jeunes dans les nouveaux métiers du numérique.

C’est un Directeur Général du CP-NTIC visiblement heureux de cette marque de reconnaissance de la Directrice Générale de Amira Global Technologies qui a adressé ses vives félicitations à son hôte pour son abnégation et sa détermination dans le travail, de même que pour ses initiatives qui honorent les femmes, toutes choses qui lui valent aujourd’hui la reconnaissance de toute la nation ivoirienne.

Se disant satisfait de cette récompense, il a encouragé la lauréate à redoubler d’efforts car elle est désormais un modèle qui doit continuer d’inspirer les entrepreneurs du numérique en général et les femmes de ce secteur en particulier.

Terminant son propos, M. Kragbé, a insisté sur la formation des jeunes et surtout sur celle de la gent féminine qui, selon les statistiques, s’intéresse peu aux Tics alors même que celles-ci offrent aujourd’hui de nombreuses débouchées. Pour ce faire, le CP-NTIC reste disposé à l’accompagner.

Ultime acte de cette célébration du mérite, la lauréate du Prix Nationale d’Excellence 2021 dans la catégorie Meilleure Initiative Numérique Féminine, a symboliquement remis son trophée au Directeur Général du CP-NTIC.

Chaque année le CP-NTIC qui est sous la tutelle du ministère de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’apprentissage forme plus de 100 stagiaires dans les métiers divers mais surtout ceux liés aux TIC. Madame Saka a promis d’appuyer ces jeunes et leurs start-up.