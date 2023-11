Salon de l’épargne, de l’investissement et du patrimoine : la 6ème édition aura lieu en novembre

Plusieurs innovations ont été apportées sur cette édition au rang desquelles le speed dating de la planification financière, permettant aux participants, en 10 minutes, de repartir avec des solutions concrètes, adaptées à leur situation financière.

Le Salon de l’Épargne, de l’Investissement et du Patrimoine (SEIP), un événement annuel incontournable organisé par L’Agence en partenariat avec Ecobank Côte d’Ivoire, se prépare à accueillir sa 6e édition les 9 et 10 novembre 2023. Cette année, l’événement prend une nouvelle dimension en plaçant la jeunesse au cœur de ses préoccupations.

Depuis ses débuts en 2018, le SEIP s’est affirmé comme un rendez-vous majeur pour les acteurs du monde bancaire, de la finance, du secteur public et privé, ainsi que pour le grand public. Il a réuni plus de 20.000 participants, en présentiel et en ligne et 500 experts au fil des années, offrant une plateforme d’échanges et d’éducation sur les sujets liés à l’épargne, l’investissement et la gestion patrimoniale. Toujours en 2018, un livre blanc sur le développement de l’épargne en Côte d’Ivoire et en Afrique a été produit, fruit des réflexions de plusieurs experts issus d’entreprises privées et publiques, banques, SGI, institutions de microfinance, Fonds de pension et cabinet d’expertise comptabilité.

Plusieurs innovations ont été apportées sur cette édition au rang desquelles le speed dating de la planification financière, permettant aux participants, en 10 minutes, de repartir avec des solutions concrètes, adaptées à leur situation financière. Mais également l’Apéro Cash Spécial SEIP, la grande masterclass en plénière, pour parler cash de Cash, le Young CEO talk, etc.

“Nous sommes fiers de voir aujourd’hui que le SEIP est devenu au fil des ans, LA première plateforme d’éducation financière en Côte d’Ivoire, permettant une interaction libre et en toute transparence entre le public et les professionnels du monde de la finance, de l’assurance, etc. Nous invitons tout le monde à participer, en présentiel ou en ligne pour apprendre à déconstruire les sujets liés à l’épargne, aux investissements et à la constitution patrimoniale, mais aussi et surtout pour commencer à développer son intelligence financière pour apprendre à faire face et réagir immédiatement aux coups de la vie, préparer une retraite confortable et vivre sa vie sereinement”, précise Leticia N’CHO-TRAORÉ, Commissaire générale du salon et Directrice Générale de l’Agence.

Les principales thématiques de cette édition englobent des sujets tels que l’environnement macroéconomique et les risques et opportunités pour les épargnants, la gestion efficiente du patrimoine, la gestion d’un budget familial, l’utilisation des solutions fintech pour augmenter l’épargne, et la promotion d’un écosystème financier plus inclusif. Des sujets cruciaux tels que l’épargne salariale pour une retraite sereine, les stratégies de financement de projets immobiliers, et les opportunités offertes par les Fonds Communs de Placement (FCP) seront également abordés.

Plus de 50 experts animeront les sessions plénières, les masterclasses et les ateliers thématiques. Cette année, le SEIP s’attend à accueillir près de 10 000 participants en ligne et en présentiel, confirmant ainsi son statut d’événement phare dans le domaine de la finance et de la gestion patrimoniale.

Nous sommes enthousiastes de présenter cette synergie sur le SEIP 2023, notamment grâce à des initiatives comme le « speed dating de la planification financière”. Cette approche inédite démontre que le dialogue avec des experts et un soutien financier inédit sont à portée de main pour bâtir un avenir financier solide.» a déclaré Paul Harry Aithnard, Directeur Général Ecobank Côte d’Ivoire, Directeur Exécutif Ecobank UEMOA.