Salon du Bourget: les principales commandes

Le 53e salon aéronautique du Bourget cette semaine est l’occasion pour les principaux constructeurs d’annoncer les futurs contrats et commandes.

Voici le point sur les plus grosses signatures enregistrées depuis le début du salon, lundi.

Boeing retrouve un acheteur pour son 737 MAX

Boeing a annoncé avoir signé avec le groupe IAG (British Airways, Iberia, Vueling et Aer Lingus) une intention de commande pour 200 737 MAX.

Il s’agit de la première commande de son moyen-courrier cloué au sol depuis mars après deux crashes aériens en Indonésie et en Ethiopie qui ont fait 346 morts ces derniers mois.

Le montant s’élève à plus de 24 milliards de dollars au prix catalogue.

La compagnie nationale saoudienne commande 65 Airbus

Saudi Arabian Airlines, la compagnie nationale saoudienne, a annoncé mardi qu’elle comptait faire passer sa flotte d’A320 « neo » de 35 à 100.

Dans le détail, quinze de ces avions sont des A321 XLR, le nouveau monocouloir d’Airbus capable de parcourir 8.700 kilomètres. 35 appareils sont cependant en option.

Multiples commandes d’A321 XLR

Outre Saudi Arabian Airlines, plusieurs compagnies ont d’ores et déjà annoncé vouloir le nouveau monocouloir de l’avionneur européen, portant à 152 le nombre de commandes de ce modèle.

– la compagnie australienne Qantas va changer sa commande de 26 A320 « neo » pour autant d’A321 XLR et a annoncé ajouter une commande ferme de 10 appareils supplémentaires

– IAG a également commandé 14 appareils pour diversifier sa flotte. Il les livrera à Iberia et Aer Lingus.

– l’américain Indigo Partners qui possède plusieurs compagnies low-cost a signé une lettre d’intention pour 50 A321 XLR: il souhaite changer sa commande de 18 A320 « neo » auxquels s’ajoutent désormais 32 nouveaux appareils

– le loueur américain Air Lease Corporation (ALC) a signé une lettre d’intention pour 27 A321 XLR dont les livraisons débuteront en 2023. A cette promesse de commande, doivent s’ajouter 50 moyen-courriers A220-300 et 23 A321 neo.

– la compagnie low-cost philippine Cebu Pacific a signé une lettre d’intention pour 10 de ces appareils avec l’objectif de proposer des vols directs au départ des Philippines et à destination de l’Inde et de l’Australie. Cebu va aussi commander 5 A320 « neo » et 16 A330 « neo ».

Air Asia délaisse l’A320 pour l’A321

Dans le cadre d’une commande de 592 appareils de la famille A320, la compagnie malaisienne Air Asia a indiqué qu’elle souhaitait finalement commander 253 A321 « neo » au lieu des A320 « neo » initialement prévus.

Virgin commande 14 A330-900 « neo »

La compagnie du milliardaire britannique Richard Branson a commandé 14 long-courriers A300-900 « neo », remotorisés et moins polluants. Six d’entre eux seront loués auprès d’ALC.

Les huit restants sont estimés à 2,37 milliards de dollars (prix catalogue).

5 A220-100 supplémentaires pour Delta Airlines

Delta Airlines a commandé cinq A220-100 de plus, portant ainsi à 95 son nombre d’avions de la gamme A220 (ex programme C Series du canadien Bombardier), fabriqués au Québec.

Au prix catalogue, cela représente un investissement supérieur à 400 millions de dollars.

100 ATR pour NAC

Le loueur d’avions régionaux NAC et le constructeur ATR ont signé une lettre d’intention pour une commande ferme « supérieure à 2 milliards de dollars » de 35 ATR-600 avec une option pour 35 autres et des droits d’achat pour 35 appareils supplémentaires.

CFM capitalise avec AirAsia et IndiGo

Annoncée en juillet 2016, la commande entre CFM International et AirAsia pour fournir 200 moteurs LEAP-1A à 100 Airbus A321neo de la compagnie low cost a été finalisée, pour un montant de 23,1 milliards de dollars (prix catalogue).

La première compagnie aérienne indienne IndiGo a elle signé un contrat estimé à plus de 20 milliards de dollars (prix catalogue) avec le motoriste pour équiper 280 de ses Airbus des mêmes moteurs.

Fabriqués par la coentreprise franco-américaine de Safran et General Electric, ceux-ci doivent permettre de baisser les coûts d’exploitation et réduire la consommation de carburant.

United Airlines passe contrat pour 39 Embraer

La compagnie aérienne américaine a passé une commande ferme pour 20 court-courriers E175 auprès du brésilien Embraer, et posé une option sur 19 autres, pour un montant de 1,9 milliard de dollars.

La livraison des appareils de 70 sièges devrait commencer en 2020.