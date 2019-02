Salon Halieutis pour la pêche maritime à Agadir : la Mauritanie remporte un prix

Le pavillon mauritanien au 5e Salon international Halieutis pour la pêche maritime organisé à Agadir(Maroc) a remporté pour la première fois un prix, a rapporté dimanche l’Agence mauritanienne d’information (AMI, publique).Ce pavillon qui s’étale sur une superficie de 100 m2 a connu cette année une forte participation, dont celle de quelque 80 acteurs mauritaniens du secteur de la pêche représentant des professionnels et des hommes d’affaires des différentes fédérations et groupements professionnels.

Il a aussi vu la présence, entre autres, de représentants du ministère des Pêches et de l’Economie maritime mauritanien, de l’Autorité de la Zone franche de Nouadhibou, de l’Institut mauritanien des recherches océanographiques et de pêche (IMROP) et du Bureau national d’inspection d’hygiène.

Le 5e Salon international Halieutis a accueilli près de 300 exposants représentant 39 pays, en plus du Maroc.

Il a été organisé autour du thème: « les technologies nouvelles dans le domaine des pêches maritimes : pour une meilleure contribution de la pêche maritime dans l’économie bleue ».