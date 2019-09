Samuel Eto’o met fin à sa carrière de joueur !

Une page importante de l’histoire du football africain se tourne. Samuel Eto’o a annoncé vendredi soir sa retraite via un message sur Instagram aussi court que clair : « The End, vers un nouveau défi. » À 38 ans, l’ancien international camerounais (118 sélections, 56 buts) était sans club après une dernière expérience au Qatar SC et trois années passées en Turquie (Antalyaspor, Konyaspor).

Auteur notamment de 199 apparitions sous le maillot du FC Barcelone, Samuel Eto’o a été l’un des joueurs camerounais les plus titrés avec par exemple trois Ligue des Champions (2006 et 2009 avec le Barça, 2010 avec l’Inter), deux Coupe d’Afrique des Nation avec le Cameroun (2000 et 2002) ou encore un titre de champion olympique, également en 2000, avec sa sélection.