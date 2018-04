Sans Trump, les dirigeants du continent amÃ©ricain rÃ©unis Ã  Lima

PrĂ©occupĂ©s par les scandales de corruption et la tension politique au Venezuela, une quinzaine de pays se rĂ©unissent vendredi et samedi Ă Lima pour le Sommet des AmĂ©riques, en l’absence, pour la première fois depuis sa crĂ©ation, du prĂ©sident des Etats-Unis.

Le choix du PĂ©rou comme pays-hĂ´te de cette rĂ©union ne pouvait pas illustrer mieux les maux actuels de l’AmĂ©rique latine: son prĂ©sident Pedro Pablo Kuczynski a rĂ©cemment dĂ©missionnĂ© en raison de ses liens avec le gĂ©ant de la construction Odebrecht, qui avait tissĂ© un rĂ©seau de corruption dans toute la rĂ©gion.

Et c’est ici qu’est nĂ© le groupe de Lima, alliance de 14 pays d’AmĂ©rique qui fait pression depuis plusieurs mois sur Caracas pour dĂ©noncer les dĂ©rives autoritaires du gouvernement de Nicolas Maduro, tout comme le fait le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump.

La capitale pĂ©ruvienne aurait pu permettre une rencontre inĂ©dite entre les deux dirigeants, qui ne cessent de s’invectiver Ă distance depuis des mois, mais celle-ci n’aura pas lieu: M. Maduro s’est vu retirer son invitation et M. Trump a finalement choisi de rester Ă Washington « pour superviser la rĂ©ponse amĂ©ricaine Ă la Syrie », selon la Maison Blanche.

Le Venezuela devrait toutefois rester au coeur des discussions Ă Lima, ce que souhaite l’opposition: « La crise vĂ©nĂ©zuĂ©lienne doit ĂŞtre Ă l’agenda du Sommet des AmĂ©riques », a plaidĂ© l’un de ses dirigeants, l’ex-maire de Caracas Antonio Ledezma, qui a fui en Espagne alors qu’il Ă©tait assignĂ© Ă rĂ©sidence dans son pays.

« Ce n’est pas une faveur que nous demandons pour le Venezuela, il s’agit d’un problème du continent » dans son ensemble, a-t-il argumentĂ© face Ă la communautĂ© vĂ©nĂ©zuĂ©lienne Ă Lima.

Deux manifestations, l’une pour M. Maduro, l’autre contre lui, ont eu lieu jeudi dans la capitale pĂ©ruvienne.

Un millier de personnes se sont rassemblĂ©es dans le centre de Lima pour exprimer leur soutien au prĂ©sident Maduro. A un kilomètre de lĂ , quelque 3.000 VĂ©nĂ©zuĂ©liens rĂ©sidant au PĂ©rou, menĂ©s par Antonio Ledezma, manifestaient contre lui. « A bas Maduro », « Maduro dictateur », dĂ©claraient des pancartes brandies par des participants.

LassĂ©s de la violente crise politique, Ă©conomique et sociale qui secoue le pays, de nombreux habitants ont prĂ©fĂ©rĂ© l’exode: selon les services migratoires pĂ©ruviens, en janvier ils Ă©taient 100.000 Ă avoir choisi de s’installer au PĂ©rou.

Dans une région qui a viré à droite ces dernières années, un front commun contre Nicolas Maduro pourrait voir le jour afin, notamment, de ne pas reconnaître le résultat du scrutin présidentiel anticipé du 20 mai prochain.

– « Culture d’intĂ©gritĂ© » –

Autre sujet d’inquiĂ©tude dans la rĂ©gion et thème officiel du Sommet: la corruption, au moment oĂą les scandales Ă©claboussent plusieurs dirigeants outre M. Kuczynski.

L’ex-prĂ©sident brĂ©silien Luiz Inacio Lula da Silva, condamnĂ© Ă 12 ans de rĂ©clusion, est ainsi en prison depuis samedi, et l’ancien vice-prĂ©sident Ă©quatorien Jorge Glas est derrière les barreaux dans ce mĂŞme dossier Odebrecht.

Au pouvoir depuis seulement trois semaines, le prĂ©sident pĂ©ruvien Martin Vizcarra a appelĂ© jeudi, lors d’une rĂ©union de chefs d’entreprises en amont du Sommet, Ă « faire face de manière dĂ©cisive au problème de la corruption, en promouvant une culture d’intĂ©gritĂ© dans notre rĂ©gion ».

« La croissance Ă©conomique durable ne peut survenir sans cadre institutionnel », a-t-il prĂ©venu, exigeant la fin du versement de pots-de-vin et de « l’attribution de chantiers publics aux candidats inadĂ©quats ».

A Lima, Donald Trump sera représenté par le vice-président américain Mike Pence ainsi que par sa fille et conseillère Ivanka, qui présentera une initiative pour donner plus de pouvoir économique aux femmes latino-américaines.

Son absence, la première d’un prĂ©sident amĂ©ricain Ă ce conclave rĂ©gional lancĂ© par Bill Clinton en 1994, est vĂ©cue comme un vĂ©ritable camouflet en AmĂ©rique latine, longtemps vue comme l’arrière-cour des Etats-Unis.

« Pour Trump, l’AmĂ©rique latine, sauf Ă©ventuellement le Mexique, est au niveau de son vice-prĂ©sident », observe Kevin Casas, ancien vice-prĂ©sident du Costa Rica, dĂ©sormais directeur de la sociĂ©tĂ© de consultants Analitica Consultores.

« C’est un message que nous soupçonnions tous plus ou moins, maintenant ça ne peut pas ĂŞtre plus clair et c’est comme ça que va le voir la rĂ©gion. Et la Chine aussi ».

Symbole de l’influence grandissante de l’Asie dans cette partie du monde: la signature en mars par onze pays des deux rives du Pacifique de l’accord de libre-Ă©change transpacifique (TPP), donnĂ© pour mort il y a un an après le retrait des Etats-Unis.

Pendant ce temps, les tensions entre M. Trump et l’AmĂ©rique latine, oĂą il ne s’est toujours pas rendu depuis son arrivĂ©e au pouvoir en janvier 2017, sont croissantes, notamment avec le Mexique, dont il critique l’afflux migratoire et l’accord de libre-Ă©change (Alena, avec aussi le Canada) en vigueur depuis 1994.