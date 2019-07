Santé: 18 représentants de l’OMS en Afrique marchent à Abidjan contre les maladies métaboliques

Quelque dix-huit représentants résidents de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Afrique ont marché à Abidjan pour démontrer l’importance du sport dans la lutte contre les maladies métaboliques.Selon une note d’information transmise samedi à APA, cette marche dénommée « Walk To Talk» (Joindre l’acte à la parole en français) s’est déroulée en marge d’un atelier du Bureau régional de l’OMS à l’attention de 18 de ses représentants en Afrique qui s’est tenu dans la capitale économique ivoirienne du 01 au 05 juillet 2019.

« En marge de cet atelier de formation, le représentant-pays de l’OMS en Côte d’Ivoire, Dr Jean-Marie Yaméogo a organisé le jeudi 04 juillet à l’attention de ses collègues, une marche sur 5 kilomètres à l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan avec des exercices de gymnastique», rapporte le texte soulignant que l’objectif est de sensibiliser sur l’importance du sport dans la lutte contre les maladies métaboliques comme l’hypertension artérielle et le diabète.

Le challenge « Walk To Talk» est une initiative de l’OMS pour promouvoir la santé pour tous. En 2018, plus de 4000 personnes dans le monde ont participé au premier rendez-vous de «Walk To Talk» à Genève en Suisse.