Santé et coopération au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce samedi mettent l’accent sur nombre de sujets notamment l’appel du Maroc à un accès universel et abordable aux vaccins anti-Covid, la mise en garde contre le risque des piqûres de scorpions et les relations Maroc-Mauritanie.+Rissalat Al Oumma+ cite une déclaration du ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita qui a appelé à un accès universel et abordable aux vaccins anti-Covid qui demeure la seule voie pour une stratégie équitable de sortie de la crise sanitaire.

« A l’heure où le virus mute et que la pandémie perdure, l’accès universel et abordable aux vaccins reste la seule voie pour une stratégie de sortie équitable pour tous », a-t-il indiqué lors de la première réunion du Forum international sur la coopération en matière de vaccins contre la Covid-19, organisée en mode virtuel par la Chine.

« Développer le vaccin est essentiel, mais assurer l’accès au vaccin est l’objectif ultime », a noté la ministre, mettant en avant les efforts du Royaume en matière de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, ainsi que son partenariat avec la Chine dans le domaine des vaccins.

+Assahraa Al Maghribiya+ rapporte que le ministère de la Santé a mis en garde contre le risque des piqûres de scorpions et morsures de serpents, surtout pour les enfants, durant la saison estivale, connue par une augmentation des cas dans certaines régions, notamment en milieu rural.

Dans un communiqué, le ministère a recommandé de ne pas mettre les mains dans les fosses, de ne pas s’asseoir dans les lieux herbeux et à côté des roches, de porter des chaussures et des vêtements de protection, de ne pas ramasser de bois de chauffage la nuit et de ne pas se promener dans des endroits suspects.

Le Maroc enregistre annuellement plus de 25.000 cas d’empoisonnement par piqûres de scorpions, et environ 350 cas d’empoisonnement par morsures de serpents, précise-t-on.

+Al Ittihad Al Ichtiraki+ fait savoir que le Maroc et la Mauritanie ont signé un mémorandum d’entente dans le domaine de l’Emploi et de l’insertion professionnelle.

Cette coopération porte essentiellement sur les politiques et programmes de promotion de l’emploi, ainsi que sur leur suivi et leur évaluation, la médiation dans le domaine de l’emploi et de l’insertion professionnelle, ainsi que le diagnostic du marché de l’emploi.

En vertu de ce mémorandum, les deux pays sont appelés à conclure des accords de partenariat et de coopération en matière de formation des ressources humaines et de leur valorisation, ainsi que dans les domaines du leadership des affaires et de la création de petites et moyennes entreprises au bénéfice des demandeurs d’emploi, souligne la publication.