Santé et politique au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce mercredi se focalisent sur nombre de sujets notamment la campagne de vaccination contre la Covid-19 et les prochaines élections.+Al Ahdath Al Maghribia+ rappelle qu’à son lancement, la campagne de vaccination ciblait, en effet, un peu plus de 30 millions de Marocains et de résidents. Le royaume a mobilisé tous les moyens pour acquérir 66 millions de doses permettant de vacciner la population cible.

Il y a maintenant un an, cette quantité de vaccins a été commandée auprès de Sinopharm et AstraZeneca. Sauf qu’entre-temps le contexte a changé, avec l’apparition des variants et particulièrement le «Delta», ainsi que la confirmation que les enfants, initialement exclus de la population cible, peuvent être d’importants facteurs de transmission du virus.

C’est pour cette raison que les autorités ont décidé de lancer une vaste campagne ciblant les personnes âgées entre 12 et 17 ans et qui devrait être lancée avant la prochaine rentrée scolaire. Pour réussir ce challenge qui, rappelons-le, intervient dans un contexte global où la campagne nationale de vaccination connaît une véritable accélération, le royaume a dû revoir à la hausse ses commandes. Elles totalisent désormais 80 millions de doses.

Comme l’explique le quotidien, sur les 66 millions de vaccins commandés en août 2020, et qui comprenait une quantité de sécurité de 3 millions d’unités, le Maroc en a déjà réceptionné 33,36 millions de doses. Il a ainsi pu compter sur la livraison de 7 millions d’unités d’AstraZeneca, de 24,5 millions de doses Sinopharm, 600.000 doses de Pfizer Biontech ainsi qu’une certaine quantité incluse dans le cadre du dispositif international Covax.

+Assahra Al Maghribia+ cite une déclaration du Directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies de l’Union africaine (CDC Afrique), Dr. John Nkengasong qui a affirmé, mardi à Rabat, que la fabrication et mise en seringue du vaccin anti-covid au Maroc va « certainement » aider à lutter contre la pandémie en Afrique.

Nkengasong a, par ailleurs, salué l’ampleur de la campagne de vaccination au Maroc, « qui a déjà vacciné plus de 45% de la population, ce qui en fait le premier pays en Afrique qui a une couverture vraiment importante, comparable à ce que nous avons vu dans les pays européens », ajoute le quotidien.

+Rissalat Al Oumma+ se fait l’écho de la déclaration du médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, Tayeb Hamdi, qui a affirmé que la seule issue pour sortir de la crise sanitaire pandémique passe forcément par la vaccination.

« On espérait mettre fin à cette pandémie par le biais de l’immunité collective mais l’émergence de nouveaux variants plus transmissibles les uns que les autres, en décide autrement », a-t-il noté, expliquant que l’immunité collective correspond au niveau de la protection immunitaire d’une population vis-à-vis d’un agent infectieux, qui permet d’arrêter une épidémie en empêchant la transmission de l’agent infectieux à de nouvelles personnes immunisées ou non.

+Libération+ écrit qu’entre les élections législatives qui approchent à grands pas, et la Covid-19 qui se propage à pas de géant, la campagne électorale, sous son format ancien et classique, est tentée par une nouvelle variante: le recours au distanciel.

A l’arrivée ubuesque de la Covid-19 en mars 2020, tout le monde ou presque s’est plié en quatre pour une digitalisation à grande échelle. Le travail est devenu « télétravail », le tout désormais assorti des célèbres épithètes « distanciel », « hybride » ou organisé en mode « visioconférence ».