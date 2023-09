Santé : le Cameroun réactive son Dossier Médical Électronique entamé depuis 2012

Dr Manaouda Malachie conduit jusqu’au 02 septembre 2023, une mission à Londres (Royaume Uni), dans la perspective de la mise en place de ce système.

Entamée depuis 2012, la mise en place du Dossier Médical Électronique (DME) a passé toutes les étapes préalables, (harmonisation de outils et procédures de collecte des données dans les hôpitaux, mise en oeuvre expérimentale du DME dans une cinquantaine de Formations sanitaires, adoption du cahier des charges du système de gestion intégré de l’hôpital et du dossier du DME, étude de faisabilité de mise en place d’un DME à échelle nationale…) et est aujourd’hui en passe d’être déployé sur l’ensemble du territoire national. Selon le ministère de la santé publique, la mission que conduit le Ministre de Santé Publique à Londres (Royaume-Uni), est « le prolongement de ce processus qui s’inscrit dans la transformation de notre système de santé selon l’orientation contenu dans l’Agenda de Transformation du Système de Santé Camerounais, le temps d’agir, qui a été validé par le Président de la République« .

Ainsi, depuis le 28 août 2023, la délégation conduite par le Dr MANAOUDA Malachie rencontre et échange avec des experts de la santé numérique, les ingénieurs et concepteurs du DME, les professionnels de santé utilisant ces services. Par ailleurs, des visites des entreprises développant des solutions de soins intégrés, des établissements hospitaliers où est déployée cette technologie, etc. Il est question pour la délégation du Minsanté de se faire une idée précise sur les offres, la solution logicielle et l’infrastructure réseau nécessaire à la réalisation de ce projet.

Il est important de souligner que la société The Phœnix Partnership (TPP) s’est engagée à accompagner le Cameroun dans la mise en œuvre de la DME. D’abord, dans sa phase pilote à travers la mise en place dudit dossier à l’Hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé (HGOPY) et le Centre Hospitalier Universitaire (CHU). L’extension du projet est envisagée dans tous les hôpitaux du pays dans le cadre de la deuxième phase dudit projet. Le support logiciel choisi à cet effet est le SystèmOne. Nul doute qu’au terme de ce voyage d’études des retombées palpables seront enregistrées.