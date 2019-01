Santé maternelle et néonatale: Cooperation tripartite Maroc-Djibouti-BID

Une délégation marocaine, conduite par l’Ambassadeur Directeur Général de l’Agence Marocaine de la Coopération Internationale (AMCI), Mohamed Methqal, s’est rendue à Djibouti le dimanche 20 janvier 2019 dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat tripartite dans le domaine de la santé maternelle et néonatale entre le Maroc, la République de Djibouti et la Banque Islamique de Développement (BID).Composée également du Directeur du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Ibn Sina de Rabat, Pr Abdelkader Errougani, et du Directeur du Centre de Santé Reproductive de Rabat, Dr Rachid Bezzad, la délégation marocaine a pris part à la cérémonie présidée par le ministre de la santé de Djibouti Dr. Djama Elmi Okieh en présence de Abderrahman ElMedkouri, Directeur à la BID, pour célébrer la réussite de ce partenariat tripartite dans le domaine de la santé maternelle et neonatal où le projet d’amelioration de la gestion des naissances compliquées est implémenté.

Ce partenariat a ainsi permis à Djibouti de bénéficier de l’experience marocaine en plaçant, dès avril 2017 à travers le concours de l’AMCI, l’expertise du centre de santé reproductive du CHU Ibn Sina de Rabat au profit du secteur de la santé à Djibouti où l’ensemble de la population des sages-femmes ont suivi des formations spécifiques.

Intervenant à cette occasion, M. Methqal a souligné que ce projet est inscrit dans le cadre de la coopération sud-sud solidaire et agissante, prônée par le Maroc conformément aux instructions du Roi Mohammed VI, se félicitant de la qualité des relations bilatérales.

Rappelant les programmes en cours de mise en oeuvre avec Djibouti dans divers secteurs dont la santé, l’education ou la formation, il a cité les principales réalisations obtenues jusque là à travers l’AMCI et ses partenaires, dont la formation de 700 djiboutiens lauréats des universités marocaines publiques et l’accueil au Maroc de 500 cadres djiboutiens dans les divers cursus de renforcement de capacités destinés au professionnel du secteur public.

Lors de cette cérémonie, à laquelle ont pris part les représentants des agences des Nations Unis telles que FAO et UNICEF, OMS, ONUSIDA, PNUD ainsi que la Banque Mondiale, il a été procédé à la signature d’une convention de partenariat entre le CHU Ibn Sina de Rabat et le CHU Pelletiers de Djibouti ainsi que la remise d’équipement technique de surveillance néonatale pour réduire la mortalité infantile.