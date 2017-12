Sao TomÃ© et Principe veut s’ouvrir au monde

Petit archipel d’Afrique centrale au cĹ“ur du Golfe de GuinĂ©e, Sao TomĂ© et Principe veut voir au-delĂ de son horizon Ă©conomique aujourd’hui limitĂ©, le budget de l’Etat dĂ©pendant Ă 90% de l’aide internationale.

Objectif de ce pays de moins de 200.000 habitants qui a lancĂ© en 2015 un plan de dĂ©veloppement: devenir un paradis de l’Ă©cotourisme et un « hub » portuaire.

OubliĂ© le rĂŞve pĂ©trolier, explique Ă l’AFP le ministre des Finances AmĂ©rico De Oliveira Ramos, qui pense que le pays ne peut pas s’appuyer sur son « or noir » comme l’ont fait les autres pays de la sous-rĂ©gion.

Sao TomĂ© possède des ressources pĂ©trolières en offshore, mais celles-ci sont souvent jugĂ©es trop coĂ»teuses Ă exploiter. Un appel d’offre a Ă©tĂ© nĂ©anmoins lancĂ© pour l’exploration de deux blocs en zone Ă©conomique exclusive.

Enfin, les « îles chocolats », surnom de cette ex-colonie portugaise de plantation connue dans le monde entier pour son cacao de qualitĂ©, n’oublient pas les secteurs de l’agriculture et de la pĂŞche.

Sao TomĂ© et Principe, qui a amĂ©liorĂ© ses indicateurs macro-Ă©conomiques, tente donc d’attirer les investisseurs internationaux.

– Port chinois –

La Chine fait partie des nouveaux espoirs de Sao TomĂ© qui a renouĂ© ses liens diplomatiques avec PĂ©kin, au dĂ©triment de son rival TaĂŻwan, qui coopĂ©rait depuis 1997 avec l’archipel africain.

« Notre pays voulait rentrer dans ce groupe de pays qui est en train de bénéficier des financements chinois », explique le ministre Ramos.

L’archipel compte sur la Chine pour dĂ©velopper ses infrastructures, et notamment le port en eaux profondes qu’il tente de construire depuis des annĂ©es. En 2008, le contrat avec le français CMA CGM n’avait pas pu ĂŞtre concrĂ©tisĂ©, du fait de la crise Ă©conomique internationale, selon le site de l’ambassade de France Ă Sao TomĂ©.

« Notre ambition est de transporter au moins un million de tonnes à Sao Tomé en 2019, quand le port sera terminé », expliquait en 2015 le Premier ministre Patrice Trovoada.

Pour l’instant, rien n’a Ă©tĂ© concrĂ©tisĂ©. Les travaux de la construction, qui devrait coĂ»ter entre 350 et 500 millions de dollars, selon le ministre des Finances, n’ont pas encore dĂ©butĂ©. Le projet portuaire se heurte aussi Ă une rĂ©ticence de la Banque mondiale qui estime que Sao TomĂ© n’aura pas les fonds nĂ©cessaires pour la construction.

D’autres secteurs de l’Ă©conomie comme la santĂ©, l’Ă©nergie ou le secteur primaire intĂ©ressent la Chine, selon le ministre des Finances. En juin dernier, Sao TomĂ© a signĂ© un accord de pĂŞche avec PĂ©kin, dont les bateaux cĂ´toieront dĂ©sormais ceux du Japon et de l’Union europĂ©enne dans les eaux santomĂ©ennes.

L’arrivĂ©e d’un nouvel acteur Ă©conomique de taille dans les eaux du petit archipel suscite nĂ©anmoins quelques inquiĂ©tudes parmi les dĂ©fenseurs de l’environnement Ă Sao TomĂ©, victime notamment d’une intensive -et illĂ©gale- pĂŞche aux requins.

Enfin, un scandale politique impliquant la Chine avait Ă©maillĂ© la prĂ©sidentielle de juillet 2016: un article de presse, sur la base de documents confidentiels, avait rĂ©vĂ©lĂ© l’existence d’un accord secret de 30 millions de dollars avec une compagnie chinoise pour la construction d’une ville administrative signĂ© par le Premier ministre et le ministre des Finances, faisant craindre des faits de corruption.

– Ecotourisme –

Nature luxuriante, plages paradisiaques sur ces Ă®les volcanique oĂą près de 600 espèces de plantes ont Ă©tĂ© recensĂ©es – sans compter celles qui restent Ă dĂ©couvrir: le pays a tout d’un petit paradis Ă©cologique.

Encourager le tourisme est donc une Ă©vidence selon le gouvernement. Relativement Ă©pargnĂ© par les exploitations agricoles intensives, l’archipel, oĂą ne pousse aujourd’hui aucun OGM, dit vouloir dĂ©velopper un tourisme « écologique » voire de l' »agrotourisme ».

Mais les obstacles persistent: il est toujours difficile de mobiliser des fonds pour investir Ă Sao TomĂ©. « J’emprunte de l’argent Ă la banque locale Ă des taux très Ă©levĂ©s, Ă 24% », avait tĂ©moignĂ© en 2016 Ă l’AFP le propriĂ©taire de l’hĂ´tel PraĂŻa Inhame de Porto Alegre, Manuel NazarĂ©.

Autre frein, le prix du voyage. MalgrĂ© un coĂ»t de la vie assez bas pour des ressortissants de la zone euro, venir Ă Sao TomĂ© reste un luxe: compter minimum 850 euros pour un aller-retour depuis Lisbonne. Le gouvernement ambitionne Ă©galement d’agrandir l’aĂ©roport international.

« Reste Ă savoir si le dĂ©veloppement de Sao TomĂ© ira dans le sens des populations » -dont les 2/3 vivent en-dessous du seuil de pauvretĂ©- et pas seulement aux « grands groupes internationaux », et si « la nature de Sao TomĂ© et Principe restera prĂ©servĂ©e », s’interroge un acteur de la filière touristique, qui dit avoir dĂ©jĂ vu les fonds sous-marins de l’archipel se dĂ©grader considĂ©rablement en vingt ans.