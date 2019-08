Sassou N’Guesso invite ses compatriotes à garder espoir

Le président congolais, Denis Sassou N’Guesso, a appelé ses compatriotes à faire montre d’«espérance » et d’«optimisme » en l’avenir de leur pays qui, a-t-il souligné, est en train de se construire « au prix d’un effort persévérant » et avec « l’appui inestimable de ses partenaires ».« Notre pays se construit au prix d’un effort persévérant. Grâce à sa détermination éprouvée et l’appui inestimable de ses partenaires », a déclaré le chef de l’Etat congolais dans un message à la nation prononcé mercredi soir, à la vieille de la célébration ce jeudi du 59-ème anniversaire de l’indépendance du Congo.

Insistant sur la nécessité pour ses compatriotes «à renouveler leur espérance et optimisme au bénéfice du Congo», il a déclaré pour s’en réjouir que son pays « vient de conclure un accord avec le Fonds monétaire international. Ce programme triennal de réformes vise à améliorer la situation de nos finances publiques et de l’économie nationale ».

« Nous saluons ce résultat acquis après des négociations longues et complexes», a affirmé Sassou N’Guesso, avant d’ajouter que «la multiplication des signaux cumulatifs et rassurants légitime, à juste titre, notre appel renouvelé à l’espérance et à l’optimisme, au bénéfice du Congo éternel ».

Pour le chef de l’Etat, «cette issue magnifie le comportement louable des concitoyens qui ont facilité, par leur sens élevé de patriotisme et de responsabilité, la consolidation du climat social apaisé, l’adhésion au processus engagé et l’espérance des lendemains meilleurs ».

«Cet objectif atteint ne saurait être une finalité. Il constitue un nouvel appel à la mobilisation et à un engagement sans faille», a-t-il toutefois indiqué.

Pour qu’elle dure, cette mobilisation devra se faire dans «la consolidation de la paix, la stabilité des institutions, le renforcement de la gouvernance, la diversification de l’économie, le bon voisinage et la coopération au service du développement», a préconisé Sassou N’Guesso qui a appelé ses compatriotes à recevoir dans « la légendaire tradition d’accueil et d’hospitalité du Congo » les participants à la 5ème édition du Forum « Investir en Afrique » et à la 69ème Session du Comité régional pour l’Organisation de la santé pour l’Afrique.

Deux grands évènements prévus prochainement à Brazzaville.