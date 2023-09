Saudi Pro League : le Camerounais Léandre Tawamba change de club

En provenance de Al Taawoun, l’international camerounais s’est engagé pour une saison (avec une autre en option) avec Al Akhdoud.

Voilà un transfert qu’on n’attendait pas vraiment. Titularisé en ce début de saison avec son club d’Al Taawoun, Leandre Tawamba a brillé, ouvrant notamment le score sur la pelouse d’Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, lors de la deuxième journée du championnat saoudien, pour une victoire finale de 2-0.

Avant de migrer pour Al Akhdoud, Léandre Tawamba a évolué pendant cinq saisons Al Taawoun, disputant notamment 156 matchs et inscrit 82 buts. Des statistiques plutôt intéressantes qui ne présageaient pas d’une rupture avant la fin officielle de son contrat avec ce club. Mais alors que la Saudi Pro League est rendue à sa 4e journée, l’on a en toute surprise appris la résiliation du contrat du camerounais qui s’est dans la foulée engagé avec un autre club, actuellement lanterne rouge du championnat d’élite saoudien.

Les raisons de son départ sont justifiées. Al Taawoun devait recruter un autre attaquant (non saoudien), et devait pour cela se séparer d’un autre expatrié. Et c’est le camerounais qui en a donc payé les frais. Al Taawoun et lui ont convenu de la résiliation de son contrat, d’un commun accord. Son année de contrat restant lui a aussi été payée pour faciliter la transaction.

C’est ainsi que le club classé dernier, après trois journées, Al Akhdoud a saisi l’opportunité pour s’offrir le buteur camerounais. Un contrat d’une saison (+ une autre en option) a donc été paraphé avec le Camerounais de 33 ans. A la fin, le Camerounais est gagnant dans la transaction, puisqu’il s’en tire avec un joli pactole.