Sauvetage de plus de 150 migrants près des côtes espagnoles

La SĂ»retĂ© maritime espagnole a annoncĂ© avoir portĂ© secours samedi Ă plus de 150 migrants originaires d’Afrique du nord et subsaharienne, qui se trouvaient Ă bord de six embarcations prĂ©caires au large des cĂ´tes sud du pays.

Les premières embarcations se trouvaient entre le sud de l’Espagne et le nord du Maroc. Deux groupes de 54 et 55 personnes ont Ă©tĂ© transportĂ©s jusqu’au port andalou de Malaga, a twittĂ© l’Ă©tablissement public chargĂ© de la SĂ»retĂ© maritime.

LĂ , ils ont Ă©tĂ© pris en charge par la Croix-Rouge qui leur a fourni des couvertures pour se protĂ©ger du froid, a constatĂ© un photographe de l’AFP. Trente-deux autres migrants ont Ă©tĂ© dĂ©barquĂ©s Ă Almeria, Ă 200 km Ă l’est de Malaga, selon un porte-parole de la SĂ»retĂ© maritime.

Un peu plus Ă l’ouest, dans la rĂ©gion du dĂ©troit de Gibraltar, elle a Ă©galement portĂ© secours, avec l’aide d’un avion de l’agence europĂ©enne Frontex, Ă 13 migrants Ă bord de trois canots: sept personnes originaire d’Afrique subsaharienne qui souffraient d’hypothermie, et six MaghrĂ©bins mineurs. Ils ont Ă©tĂ© acheminĂ©s jusqu’au port de Tarifa, situĂ© Ă 14 km des cĂ´tes marocaines.

L’Espagne est restĂ©e en 2017 la troisième porte d’entrĂ©e en Europe des migrants, via la MĂ©diterranĂ©e, après l’Italie et la Grèce.

L’annĂ©e dernière, les arrivĂ©es par mer ont triplĂ© par rapport Ă 2016, atteignant un total de 22.900 migrants, selon Frontex. Plus de 200 sont morts ou ont disparu pendant la traversĂ©e.