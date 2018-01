ScÃ¨nes de panique Ã  Jakarta aprÃ¨s un fort sÃ©isme

Des centaines de personnes se sont prĂ©cipitĂ©es mardi hors d’immeubles et de gratte-ciel dans le centre de Jakarta Ă la suite d’un sĂ©isme de magnitude 6 qui a secouĂ© la capitale indonĂ©sienne, entraĂ®nant des scènes de panique.

Aucune menace de tsunami n’a Ă©tĂ© signalĂ©e. Les autoritĂ©s n’ont fait Ă©tat dans l’immĂ©diat d’aucune victime.

Le tremblement de terre s’est produit Ă une profondeur de 43 km au large de l’Ă®le de Java, a prĂ©cisĂ© l’Institut amĂ©ricain de gĂ©ophysique (USGS). L’Ă©picentre Ă©tait situĂ© Ă 81 km au sud-ouest de la province de Banten — Ă environ 130 km au sud-ouest de Jakarta –, a indiquĂ© de son cĂ´tĂ© l’agence indonĂ©sienne de gĂ©ophysique (BMKG).

La secousse a été ressentie pendant 20 secondes environ, peu avant 14H00 locales (07H00 GMT). Des habitants et des employés de bureaux sont sortis des immeubles tantôt dans la précipitation tantôt dans le calme, répondant aux appels à évacuer les lieux.

De nombreuses personnes se sont rassemblées sur des allées centrales de grandes avenues, au milieu du trafic routier.

« J’Ă©tais assise et soudain l’immeuble a tremblĂ©. J’ai couru pour quitter l’immeuble. C’Ă©tait assez fort. J’avais peur », a racontĂ© Ă l’AFP Suji, vendeuse dans le commercial Sarinah, tout près de l’ambassade de France, au coeur de la capitale.

Des conducteurs de motocyclettes ont abandonné leurs deux-roues, tandis que des voyageurs se sont éloignés des gares en courant.

« L’Ă©picentre se situe dans des zones enclines Ă des tremblements de terre. Des rĂ©pliques sont très probables », a averti le directeur du BMKG, Dwikorita Karnawati, sur la chaĂ®ne de tĂ©lĂ©vision Metro TV.

Ce tremblement de terre s’est produit au moment oĂą le secrĂ©taire d’Etat amĂ©ricain Ă la DĂ©fense, James Mattis, Ă©tait en visite officielle Ă Jakarta.

L’IndonĂ©sie, qui compte plus de 17.000 Ă®les et Ă®lots, est situĂ©e sur la « ceinture de feu » du Pacifique, oĂą la collision de plaques tectoniques provoque de frĂ©quents tremblements de terre et une importante activitĂ© volcanique.

Le 16 dĂ©cembre dernier, un sĂ©isme de magnitude 6,5 avait frappĂ© l’Ă®le de Java, faisant au moins trois morts et secouant des bâtiments de Jakarta.

En dĂ©cembre 2016, un sĂ©isme dans la province d’Aceh, Ă la pointe nord de l’Ă®le de Sumatra (ouest), avait fait plus de cent morts et des dizaines de milliers de sans-abri. La mĂŞme province avait Ă©tĂ© frappĂ©e en dĂ©cembre 2004 par un tremblement de terre de magnitude 9,1 suivi d’un gigantesque tsunami qui avait fait 170.000 morts.