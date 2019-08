Sécheresse à la Corne de l’Afrique : l’UE mobilise 32 milliards FCFA

La Commission de l’UE a annoncé jeudi la mobilisation de la somme de 50 millions d’euros, soit plus de 32 milliards FCFA, représentant une aide humanitaire supplémentaire d’urgence destinée aux populations de la Corne de l’Afrique touchées par la sécheresse.Du fait que beaucoup de personnes dans la région dépendent de l’élevage du bétail et de l’agriculture de subsistance, la sécheresse prolongée a des conséquences dévastatrices sur la disponibilité de la nourriture et des moyens de subsistance.

Ce financement supplémentaire porte par ailleurs l’aide humanitaire totale des Européens à la région à 366,5 millions d’euros (+240 milliards FCFA) depuis 2018, a souligné la Commission dans un communiqué publié jeudi.

Le financement de ce programme d’aide va aider les communautés touchées par la sécheresse en Ethiopie à hauteur de 20 millions d’euros, en Somalie à 25 millions d’euros, au Kenya à 3 millions d’euros et en Ouganda à 2 millions d’euros, explique le communiqué.

« L’UE renforce son appui aux personnes touchées par une sécheresse prolongée dans la Corne de l’Afrique. Au cours de mes nombreuses visites dans des pays de la région, j’ai pu constater à quel point les conditions climatiques extrêmes affectent cette partie de l’Afrique », a ajouté le document.

Une période de sécheresse, consécutive à deux saisons de pluies médiocres, a mis près de 13 millions de personnes dans une précarité alimentaire très aiguë à travers la région.

On estime par ailleurs que plus de quatre millions d’enfants souffrent de malnutrition aiguë, en plus de quelque trois millions de femmes enceintes et allaitantes qui souffrent de malnutrition.