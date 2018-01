Seconde journée du scrutin présidentiel tchèque

Le vote a repris samedi matin en RĂ©publique tchèque pour la fin de l’Ă©lection prĂ©sidentielle qui met en lice huit candidats libĂ©raux face au chef de l’Etat sortant Milos Zeman, pro-russe et pro-chinois, attaquĂ© la veille par une militante fĂ©ministe Femen.

Le vote au suffrage universel direct Ă deux tours s’annonce assez difficile pour M. Zeman, vĂ©tĂ©ran de la gauche tchèque connu pour ses manières brusques et aussi son hostilitĂ© Ă l’immigration musulmane.

Parmi les autres candidats en lice, son principal rival est l’ex-patron de l’AcadĂ©mie des Sciences, le pro-europĂ©en Jiri Drahos, candidat prĂ©fĂ©rĂ© des intellectuels et des habitants des grandes villes.

Interrompu pour la nuit, le vote de ce premier tour Ă©talĂ© sur deux jours a lieu samedi entre 07H00 et 13H00 GMT. Les premiers rĂ©sultats significatifs devraient ĂŞtre connus dans l’après-midi.

M. Zeman, qui bĂ©nĂ©ficie notamment du soutien des milieux ruraux, f&it figure de favori pour le premier tour devant M. Drahos. Toutefois, selon un sondage, M. Drahos, 68 ans, pourrait l’emporter au second tour prĂ©vu les 26 et 27 janvier, grâce aux reports de voix.

Au premier jour du scrutin vendredi, une jeune militante ukrainienne du groupe fĂ©ministe radical Femen s’est ruĂ©e sur M. Zeman peu après l’entrĂ©e de ce dernier dans un bureau de vote.

Elle a criĂ© plusieurs fois « Zeman – Putin’s slut » (Zeman, putain de Poutine), avant d’ĂŞtre rapidelment maĂ®trisĂ©e par la garde rapprochĂ©e du chef de l’Etat.

Cette attaque faisait l’objet samedi de la une des principaux quotidiens pragois et pourrait avoir une incidence sur le scrutin.

« Les dĂ©tracteurs du prĂ©sident qui aimeraient bien rire d’une +anecdote Ă©lectorale+ ne peuvent pas le faire. L’acte de cette activiste a mobilisĂ© une partie des Ă©lecteurs qui Ă©tait initialement dĂ©cidĂ©e Ă bouder les Ă©lections et qui ira voter maintenant Zeman », estimait samedi le quotidien Lidove Noviny.

Le prĂ©sident sortant tchèque a plusieurs fois dans le passĂ© appelĂ© à « en finir » avec les sanctions Ă©conomiques europĂ©ennes visant la Russie Ă la suite de la guerre dans l’est de l’Ukraine.

En mai 2015, il a participĂ© Ă Moscou aux cĂ©rĂ©monies anniversaires de la victoire sur l’Allemagne nazie boudĂ©es par la plupart des dirigeants occidentaux.

– ‘Invasion organisĂ©e’ –

Dans un pays majoritairement hostile Ă l’immigration, il trouve un Ă©cho favorable quand il qualifie la crise migratoire d' »invasion organisĂ©e » et dĂ©crit les musulmans comme « impossibles Ă intĂ©grer ».

« Le prĂ©sident devrait oeuvrer en vue d’unir la sociĂ©tĂ©. L’actuel prĂ©sident n’unit pas les gens, il les divise », a dĂ©clarĂ© de son cĂ´tĂ© M. Drahos après avoir votĂ© vendredi Ă Prague.

« J’ai votĂ© Zeman, je pense que ses opinions sont les plus consistantes. Les autres candidats, ce n’est qu’une matière informe, je ne vois aucune raison de les choisir », a expliquĂ© Ă l’AFP le Pragois Martin Sauta.

« Si je vais voter, je voterai Drahos. Il paraĂ®t ĂŞtre un homme honnĂŞte et surtout j’en ai ras-le-bol de Zeman », confiait en revanche Eva Simova, 53 ans, propriĂ©taire d’un bar Ă vins dans la capitale tchèque.

Le scrutin prĂ©sidentiel se tient parallèlement Ă la formation laborieuse d’un nouveau gouvernement issu des lĂ©gislatives d’octobre 2017.

A la mi-dĂ©cembre, M. Zeman a nommĂ© un cabinet minoritaire dirigĂ© par Andrej Babis, populiste milliardaire et chef du mouvement centriste ANO, qui selon toute vraisemblance n’obtiendra pas la confiance du Parlement. M. Babis a apportĂ© son soutien au prĂ©sident sortant.

NĂ©e en Ukraine d’un père angolais, la « sextrĂ©miste » identifiĂ©e comme Angelina Diash par le groupe Femen, a Ă©tĂ© placĂ©e en garde Ă vue pour 48 heures et risque d’ĂŞtre traduite en justice pour trouble Ă l’ordre public.

« L’attaquante Ă©tait une femme torse nu et non un homme armĂ© d’un poignard ou d’un pistolet. On aurait pu avoir ici des obsèques d’Etat », a estimĂ© un expert des questions de sĂ©curitĂ©, Andor Sandor, dans les colonnes du quotidien Pravo en critiquant le manque de prudence de la garde rapprochĂ©e du prĂ©sident.