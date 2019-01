Sécurisation des élections de 2020: le DG de la police plaide pour un recrutement de 2249 policiers par an

Le Directeur général de police nationale Youssouf Kouyaté, a plaidé, jeudi à Abidjan, pour un renforcement de ses effectifs en prélude à la sécurisation des joutes électorales de 2020 avec un recrutement de 2249 policiers par an, conformément à la loi de programmation des forces de sécurité intérieur.Cette augmentation de l’effectif de la police fait partie des doléances du Directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, face aux « défis sécuritaires auxquels la police devrait faire face en 2020 et à l’évolution des nouvelles formes de criminalités »

Ainsi, s’adressant au ministre de l’intérieur et de sécurité, Youssouf Kouyaté a proposé « la réforme de la police nationale, le renforcement de la police nationale tel que prescrit par la loi de programmation des forces de sécurité intérieur 2019-2020, soit un recrutement de 2249 policiers par an, la poursuite des politiques de renforcement de capacité des fonctionnaires et de la modernisation de l’administration policière ».

« L’acquisition d’équipements de maintien de l’ordre notamment les engins blindés et les moyens conventionnels de maintien de l’ordre, la construction d’une école de police à Korhogo (nord ivoirien) sont également proposées par M. Kouyaté parmi ces défis.

Le Directeur général de la police s’est toutefois félicité des performances enregistrées par la police grâce au soutien de son ministre de tutelle, Sidiki Diakité.

« La police nationale a conduit les multiples opérations dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale organisée, les menaces terroristes, le phénomène des enfants en conflits avec la loi, et les opérations Eperviers sur l’ensemble du territoire national », a présenté Youssouf Kouyaté qui a salué la promotion de 1250 policiers.

La prochaine présidentielle prévue en 2020 suscite de nombreuses interrogations et cristallise une bonne partie de l’opinion nationale et internationale.

A ce propos, le chef de l’Etat ivoiriens Alassane Ouattara, s’est montré optimiste en déclarant lors d’une cérémonie de présentation de vœux à l’occasion du nouvel an que ces « élections de 2020 se passeront bien », car, « il n’y aura rien ».