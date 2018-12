Sécurité aérienne : Yaoundé-Nsimalen vers un processus de certification

C’est à l’ouverture de l’atelier de renforcement des capacités des personnels en charge de l’aviation civile que l’annonce a été faite lundi 03 décembre à Yaoundé.

L’atelier ouvert lundi à Yaoundé par le ministre des Transports, Jean Ernest M. Ngalle Bibehe, s’inscrit dans ce cadre. Les travaux qui regroupent les personnels de transport en charge de l’aviation civile ont pour objectifs se doter les intervenants de capacité dans la conduite des enquêtes techniques, des connaissances relatives aux normes et pratiques dans l’investigation sur les accidents d’aéronefs. Les participants seront également édifiés sur la mise en place d’un système national indépendant d’investigation sur les accidents d’aéronefs, entre autres.

Au cours des travaux de deux jours, les participants seront formés sur la certification des aérodromes et la conduite des enquêtes techniques d’accidents et d’incidents graves d’aéronefs. « L’organisation internationale de l’aviation civile a fait des prescriptions à tous les États membres, leur demandant de certifier les aérodromes et de mettre sur pied un mécanisme fiable pour la conduite des enquêtes d’aviation civile. Il est urgent pour nous de suivre le pas. L’accent sera mis sur la certification des aérodromes », a expliqué le Chef de la division de l’aviation civile au MINT, Myspa Martiale Samnick.

Concernant la certification des aéroports internationaux, le ministre Jean Ernest M. Ngalle Bibehe a mis sur pied un comité chargé d’accompagner les Aéroports du Cameroun (Adc) en vue de la mise aux normes de l’aéroport de Nsimalen.