Sécurité alimentaire : Yaoundé accueille un grand rendez-vous de la FAO

La capitale camerounaise abrite du 14-16 novembre 2023 ce grand rendez-vous sur le thème : « Amélioration des systèmes alimentaires et renforcement de la résilience des populations vulnérables en Afrique Centrale ».

Selon le rapport SOFI 2022, plus de 29,1% soit environ 57 millions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire, 37 % d’enfants de moins de 5 ans avec un retard de croissance. Sur plus de 2 millions de réfugiés recensés, le taux moyen d’analphabétisme est de l’ordre de 65 % et seuls 20 % des ménages d’Afrique centrale ont un accès aux mécanismes formels de protection sociale poursuit le rapport.

C’est dans cette veine que la FAO a organisé cette rencontre . La rencontre mettra en exergue les défis sociaux, politiques, économiques et environnementaux auxquels fait face l’Afrique centrale .Ce qui n’est pas sans conséquences sur les systèmes alimentaires et la résilience des populations. En plus de ceux-ci, s’ajoutent la pandémie de la COVID-19 et le conflit Russo-Ukrainien qui ont exacerbé les vulnérabilités existantes : dégradation des sols, raréfaction des ressources en eau, conflits, les migrations et la croissance démographique. Toujours pour apporter des solutions à l’insécurité alimentaire, la FAO suggère que les systèmes alimentaires durables doivent être inclusifs, équitables et résilients et les solutions y relatives doivent se décliner autour des politiques publiques, des chaînes de valeur alimentaires et des moyens de subsistance, des activités agricoles, des paysages productifs et des investissements du secteur public.