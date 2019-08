Sécurité et politique en vedette dans la presse centrafricaine

Les quotidiens centrafricains parvenus lundi à APA traitent principalement de la livraison d’armes à la RCA par la Russie et de la validation du code électoral en vue des prochaines élections législatives.Le Langage explique que le déchargement s’est effectué exclusivement en présence de la ministre de la Défense nationale et de la Reconstruction de l’Armée, Marie-Noël Koyara, de l’Etat-Major de l’Armée, du Commandant de l’armée de l’air, Alain Kenefei, de la police militaire, de la gendarmerie nationale et des casques bleus rwandais

Contrairement au premier convoi de la deuxième tranche du matériel effectué mercredi dernier et qui a mobilisé par ailleurs deux gros porteurs Iliouchine, un avion a procédé à la deuxième livraison, souligne le journal.

Cette livraison a été effectuée ce mercredi à Bangui, précise le Réseau des Journalistes pour les Droits de l’Homme(RJDH), notant par ailleurs que cette dotation en armes et minutions de guerre permettra d’équiper 8 bataillons des Forces Armées Centrafricaines (FACA) déjà formés par la mission européenne de formation militaire en Centrafrique (EUTM/RCA) et la Russie.

Ainsi, analyse Adrénaline Info, la Fédération de Russie vient de confirmer son engagement aux côtés du ministère de la Défense nationale à travers ce nouvel acte.

En prélude à cette arrivée des armes russes, rapporte l’Agence Centrafricaine de la Presse (ACAP), une réunion de concertation avec les partenaires a été organisée les 8 et 9 août derniers à Bangui. Et le gouvernement avait demandé ainsi à la Mission multidimensionnelle Intégré des Nations Unies pour la Stabilisation en République Centrafrique (MINUSCA) de mettre en place un dispositif sécuritaire pour le déchargement et le transport des matériels militaires par la Russie et la France.

Selon l’Evènement, c’est un signe avant-coureur de la levée partielle de l’embargo sur les armes à destination de la RCA attendue au mois de septembre prochain. Le journal souligne par ailleurs que trente officiers russes vont intégrer bientôt la mission de l’ONU en Centrafrique.

La précédente livraison d’armes de la Russie à la RCA date de janvier 2018, rappelle pour sa part le journal Baobab.

A propos du code électoral, L’Hirondelle annonce que la Cour Constitutionnelle l’a validé là où le Démocrate note que « la page se tourne » concernant ce texte.

La particularité de ce code électoral jugé conforme à la Constitution du 30 mars 2016, selon l’ACAP, est la suppression des barrières des candidats résidant en Centrafrique et la prise en compte de 35% de femmes dans les listes des partis politiques devant se présenter aux prochaines élections législatives.

Le code électoral adopté par le parlement le 19 juillet dernier, certaines de ses dispositions soumises à la Cour Constitutionnelle pour avis de conformité ont été pour leur part reformulées ce mercredi 14 aout 2019, constate le RJDH.

Cependant la classe politique est peu rassurée par rapport à l’impartialité de la Cour Constitutionnelle et de sa présidente sur le code électoral, indique le journal l’Expansion.