SÃ©curitÃ©, gouvernance et dÃ©lestage au menu des journaux congolais

La volontĂ© des Nations Unies d’apporter leur aide au Congo dans le cadre du processus de dĂ©mobilisation, dĂ©sarmement et rĂ©insertion dans le pool, les problèmes de gouvernance et les nombreux dĂ©lestages de courant font ce mercredi la une des journaux congolais .« Processus de dĂ©mobilisation ,dĂ©sarment et rĂ©insertion dans le pool :l’ONU entend apporter son aide au Congo »,titre le bihebdomadaire La semaine Africaine d’après qui : « une dĂ©valuation technique et d’appui des Nations Unies, chargĂ©e des questions de dĂ©sarmement, de dĂ©mobilisation et dĂ© rĂ©insertion des ex combattant, qui sĂ©journe depuis le 22 janvier Ă Brazzaville a rassurĂ© le prĂ©sident de l’assemblĂ©e congolaise, Isidore Mvouba le 27 janvier Ă l’issue d’une audience de sa volontĂ© d’aider le Congo dans son programme de DDR ».

« Recensement physique des agents de la fonction publique : oĂą sont passĂ©s les huit milliards F.CFA pour recenser des agents fictifs de l’Etat en 2016? », s’interroge l’hebdomadaire PolĂ©lĂ©-PolĂ©lĂ©  avant de souligner que : « ces huit(8) milliards de F.CFA n’ont pas Ă©tĂ© utilisĂ©s Ă cette fin. En affirmant que seuls près de cinq milliards FCFA ont Ă©tĂ© dĂ©caissĂ©s pour le dĂ©nombrement physique ou virtuel des agents de la fonction publique en 2016.».  « Mais qu’en –a-ton fait du reste ? », s’interroge Ă nouveau le journal.

S’intĂ©ressant Ă l’insĂ©curitĂ© Ă Brazzaville , les DĂ©pĂŞches de Brazzaville, sous le titre : « Recrudescence du phĂ©nomène « BĂ©bĂ©s noir », Ă©crivent : « alors qu’on le croyait Ă©radiquĂ© ou maĂ®trisĂ© par les forces de l’ordre, le spectre continue de faire parler de lui dans la ville capitale oĂą les paisibles citoyens sont parfois tuĂ©s ou agressĂ©s Ă longueur de journĂ©e».

Selon l’unique quotidien du pays, « le dernier cas en date est l’agression le 29 janvier d’un adolescent de 16 ans dans l’arrondissement six TalanguaĂŻ au nord de Brazzaville alors qu’il traversait un cimetière».

La Semaine Africaine parle, pour sa part, de santĂ© en s’intĂ©ressant Ă la rĂ©surgence des cas de lèpre dans le dĂ©partement de la Likouala (Nord  Congo) et au dĂ©pistage de deux cas Ă Brazzaville et Nkayi (dans le Niari au sud du Congo) .

Ce bihebdomadaire se fait l’Ă©cho de l’Ă©nervement des clients de la SociĂ©tĂ© nationale d’Ă©lectricitĂ© (SNE) face aux dĂ©lestages dont ils sont victimes et il Ă©crit Ă ce propos : « l’Ă©nervement de ces clients atteint son comble le samedi soir et ensuite le dimanche soir en plein match NigĂ©ria-Angola comptant le CHAN 2018 au Maroc et le match Congo-Libye».

Et le confrère de se demander si la SNE ne devrait pas déduire de ses factures les dommages causés aux appareils de ses abonnés par les brusques coupures de courant.