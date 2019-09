Sécurité hydrique, migration et sport au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce lundi se planchent sur nombre de sujets dont la sécurité hydrique, l’expansion du champ géographique du phénomène de l’immigration clandestine et la situation financière des clubs marocains de football.Sous le titre « Marrakech capitale internationale de la sécurité hydrique », rapporte que le ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau organisera, de concert avec le Réseau international des organismes de bassins (RIOB) et l’Institut international pour l’eau, l’environnement et la santé (GIWEH), le sommet international sur la sécurité hydrique du 1er au 3 octobre 2019 à Marrakech, sous le thème «La gestion participative et innovante du bassin».

Le sommet de Marrakech, qui s’inscrit dans le processus des événements préparatoires du 9e Forum mondial de l’eau qui aura lieu en mars 2021 à Dakar, a pour objectif de mobiliser plus de 500 experts nationaux et internationaux des secteurs public et privé dans le domaine de l’eau.

+L’Opinion+ s’intéresse, pour sa part, au phénomène de l’immigration clandestine, faisant remarquer que depuis plusieurs années, en raison du durcissement de la surveillance et des contrôles dans le détroit, le drame des « Pateras » progresse numériquement et géographiquement jusqu’à « venir frapper à nos portes ».

Le naufrage d’Ain Harrouda nous apprend que la tragédie des « boat people » n’est plus cantonnée aux seules régions du Nord du Royaume, souligne la publication, ajoutant que les statistiques de la gendarmerie et de la marine royales renseignent, quant à elles, que ce funeste phénomène se propage pour couvrir de nouveaux territoires, allant de Larache jusqu’à Agadir.

« Nous en sommes donc arrivés au point que des Marocains et des Marocaines, évidemment désespérés, soient disposés à braver l’océan déchaîné des jours durant et à risquer une mort quasi-certaine », constate-il.

Au registre sportif, +Al Ahdath Al Maghribia+ fait savoir que plusieurs clubs du championnat marocain de football seront interdits de recruter durant le prochain mercato d’hiver. Une décision prise par la Fédération marocaine de football après le rapport rédigé par le président de la commission chargée de l’examen des finances des clubs.

Son verdict est sans appel: 40% des budgets alloués à ces clubs sont engloutis par la résolution des litiges avec les joueurs et les techniciens, rapporte le quotidien.

Le rapport de ladite commission a fait un relevé exact des dettes de chaque club, et sur cette base la Fédération a soustrait les montants de cette dette des droits télé qu’elle devait reverser aux clubs et qui s’élèvent à 2 millions DH (1 euro = 10,7 DH) pour chacun.

Selon le quotidien, la fédération avait demandé des garanties financières aux clubs qui désiraient recruter en été, mais cette décision n’a pas été respectée en raison du calendrier serré de la Fédération qui préparait son AG ainsi que le début de la saison footballistique.

Pour des motifs d’organisation du prochain mercato, la fédération va regrouper les clubs en trois catégories allant des plus endettés qui ne pourront pas recruter, à ceux qui bénéficieront d’un montant à ne pas dépasser et enfin la catégorie des clubs dont les finances présentent un équilibre.

Ce dispositif vient corriger l’anomalie des clubs marocains qui souffrent de la multiplication des litiges dont le nombre a été estimé à 673 la saison dernière.