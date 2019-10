Sécurité, politique et économie s’imposent à la Une des quotidiens marocains

Le démantèlement d’une cellule terroriste dangereuse, le Sommet Russie-Afrique à Sotchi, les obligations du système bancaire marocain et les dispositions du PLF 2020 sont les principaux sujets traités par les quotidiens et hebdomadaires marocains parus ce samedi.+Le Matin+ rapporte que le bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) a mis en échec un plan terroriste dangereux à travers le démantèlement vendredi d’une cellule terroriste, composée de sept membres liés à l’Organisation dite « Etat islamique » s’activant dans la localité de Tamaris, banlieue de Casablanca, Ouezzane et Chefchaouen, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre des efforts pour faire face aux réseaux terroristes visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du Royaume, a permis l’arrestation du chef de file de la cellule et de l’un de ses complices suite aux perquisitions effectuées dans un « abri sûr » à Tamaris où a été saisi un lot d’armes à feu composé notamment de deux fusils, de trois pistolets automatiques, de diverses munitions, des ceintures pour cartouches, d’armes blanches de grande taille et des épées.

+Bayane Al Yaoum+ s’intéresse au sommet Russie-Afrique, qui a clôturé ses travaux dans la ville de Sotchi. Le sommet a adopté une déclaration finale qui jette les bases d’un nouveau partenariat « équitable et multiforme » entre la Russie et l’Afrique.

A cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a souligné que le format choisi par la Russie pour ce sommet, qui a connu la participation des 54 pays africains membres des Nations-unies, a permis l’adoption de cette déclaration « importante autour des principes clés qui vont guider le partenariat bilatéral autour de mécanismes de suivi et d’axes de coopération possibles ».

« Le Maroc a soutenu cette déclaration qui a défini des axes dans les domaines de la sécurité, la lutte contre le terrorisme, le développement économique et la formation. C’est un début, ce qui est attendu c’est qu’il y ait des actions concrètes pour que ce partenariat puisse apporter à l’Afrique la contribution attendue », a affirmé le ministre, cité par le quotidien.

Pour sa part, +Le Temps+ estime que le système bancaire est prié de passer à la vitesse supérieure et de s’acquitter comme il se doit de ses obligations envers le tissu économique.

« Les banques ne sont pas des établissements de bienfaisance! » souligne l’hebdomadaire, ajoutant que ce sont des entreprises qui ont de l’argent à faire fructifier et qui le font aux meilleures conditions du marché.

Rappelant les performances des neuf banques commerciales, l’éditorialiste fait remarquer qu’elles gagnent bien leur vie.

Eh bien, c’est tant mieux pour tout le monde, se félicite-t-il car le système bancaire peu rentable ou (pire) vulnérable est un Talon d’Achille dans toute économie qui se respecte.

Rétablir la confiance du contribuable est aussi un facteur important dans la relance de l’économie nationale, écrit pour sa part, +Challenge+, notant que ce facteur a été pris en compte dans le projet de Loi de Finances 2020.

La publication rappelle que le gouvernement a prévu une pléthore de dispositions de redressement fiscal au titre du Projet de Loi de Finances (PLF) 2020, précisant que le ministre de l’Economie et des Finances a donné la priorité à trois chantiers: la création d’un fonds d’appui au financement de l’entrepreneuriat, l’apurement du crédit de la TVA et la réduction des délais de paiement.