«Seed for the future 2019» : Huawei en quête de 10 étudiants pour un stage en Chine

La structure a clôturé ce week-end un concours pour la désignation de dix étudiants qui iront en Chine le 18 octobre prochain en vue d’un stage dans les laboratoires de Huawei.

Trente-six ingénieurs des techniques de l’information et de la communication se sont soumis samedi, 13 septembre, à l’épreuve orale du concours « Seed for the future 2019 » ; un programme annuel qu’exécute Huawei dans le but d’appuyer la formation des étudiants en réseau et système numérique, information technologique, ingénierie informatique, télécommunication, téléphonie mobile et services, analyse et programmation informatique et techniques industrielle.

L’entreprise offre un stage de deux semaines aux lauréats de chaque édition. Trente jeunes issus de trois promotions ont déjà pu bénéficier de cette expérience depuis 2016, année du démarrage de « Seeds for the future » au Cameroun.

Les candidats, issus de l’Ecole nationale supérieure des postes, des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication (SUP’PTIC), de l’Ecole nationale Polytechnique de Yaoundé, de l’Université de Douala et de l’Institut universitaire de la côte, ont été retenus au terme d’une épreuve écrite déroulée le 11 septembre, à laquelle ont pris part quarante-six jeunes.

Devant des jurys composé des représentants desdites écoles et des ministères des Postes et télécommunications et de l’Enseignement supérieur, ces étudiants ont entre autres présenté leurs perspectives d’avenir. Et pour cause, les candidats au « Seeds for the future » sont tous porteurs de projets personnels.

Classés au rang des étudiants les plus brillants, leurs candidatures au « Seeds for the future 2019 » ont été présentées par leurs écoles respectives. Les récipiendaires qui termineront l’aventure prendront le vol en direction de la Chine le 18 octobre où ils rejoindront premièrement l’Université des langues et de la culture de Beinjing avant de se rendre au siège de Huawei à Shenzen.