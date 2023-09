Séisme au Maroc : déjà plus de 2200 morts

Un séisme d’une rare violence a frappé le Maroc vendredi 8 septembre au soir, faisant plus de 2 200 morts. Les dirigeants du monde entier ont affiché leur solidarité.

Le Maroc pleure ses morts après un violent séisme au sud-ouest de Marrakech le soir du vendredi 8 septembre, dans lequel ont péri plus de 2 200 personnes, selon le dernier bilan officiel, susceptible de s’aggraver au fil des recherches. Ce séisme est le plus meurtrier au Maroc depuis celui qui avait détruit Agadir, sur la côte ouest du pays, le 29 février 1960. Près de 15 000 personnes, soit un tiers de la population de la ville, avaient péri.

Un séisme de magnitude 7, plus de 2 200 morts

Le tremblement de terre de la nuit de vendredi à samedi, de magnitude 7 selon le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique (6,8 selon le service sismologique américain), est le plus puissant à avoir jamais été mesuré au Maroc. Il a fait au moins 2 200 morts et 2 059 blessés, dont 1 404 sont dans un état très grave, a annoncé samedi soir le ministère de l’Intérieur.

La province d’Al Haouz, où se situait l’épicentre du séisme, est la plus endeuillée avec 1 293 morts, suivie par la province de Taroudant avec 452 morts, à en croire le journal Le Point. Dans ces deux zones situées au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech, des villages entiers ont été anéantis par la secousse. Le cabinet royal a décrété samedi un deuil national de trois jours, et les dirigeants du monde entier ont exprimé leur effroi et leurs condoléances.

Solidarité et aides internationales

Selon la Croix-Rouge internationale, les besoins d’aide du Maroc sont immenses. « Ce ne sera pas l’affaire d’une semaine ou deux […]. Nous tablons sur des mois, voire des années de réponse », a averti dans un communiqué Hossam Elsharkawi, directeur, pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord, de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Plusieurs pays, dont Israël, la France, l’Espagne, l’Italie et les Etats-Unis, ont proposé leur aide.. Même l’Algérie voisine, aux relations houleuses avec le Maroc, a ouvert son espace aérien, fermé depuis deux ans, aux vols transportant de l’aide humanitaire et des blessés. En France, plusieurs collectivités locales ont déjà annoncé le déblocage de fonds pour venir en aide aux zones touchées. C’est notamment le cas de la région Île-de-France, comme l’a fait savoir sa présidente, Valérie Pécresse.

L’aide humanitaire s’organise

L’Espagne va envoyer des secouristes et fournir une assistance au Maroc après avoir reçu une demande d’aide officielle de Rabat, a annoncé dimanche le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares. « C’est un signe de la solidarité espagnole et du sens de l’amitié qui unit les peuples d’Espagne et du Maroc », a déclaré le ministre lors d’un entretien à Catalunya Radio, précisant avoir reçu tôt ce dimanche un appel de son homologue marocain lui demandant de l’aide.

Mais la situation se complique pour l’aide humanitaire sur place. Arnaud Fraisse, le président de l’ONG française Secouristes sans frontières, a affirmé ce dimanche matin que le Maroc bloquait des équipes de secours prêtes à porter assistance aux victimes du séisme. « Normalement, on aurait voulu prendre un avion qui décolle dans une minute à Orly. Malheureusement, on n’a toujours pas eu l’accord du gouvernement marocain. En fait, celui-ci bloque complètement toutes les équipes de secours actuellement, sauf une, celle du Qatar, qui a été autorisée, effectivement, à atterrir chez eux », a déclaré Arnaud Fraisse, « l’invité de 6 h 20 », sur France Inter.

Côté français, Emmanuel Macron a indiqué, lors d’une conférence de presse qu’il a tenue à l’issue du sommet du G20 à New Delhi (Inde), que la France a « mobilisé l’ensemble des équipes techniques et de sécurité pour pouvoir intervenir quand les autorités du Maroc le jugeront utile ».

Quatre Français sont morts

Quatre Français sont morts et quinze autres blessés, a indiqué ce dimanche le ministère français des Affaires étrangères à l’Agence France-Presse. « Nous déplorons le décès d’un ressortissant français à Agadir, à la suite d’un malaise cardiaque pendant le séisme », a fait savoir le Quai d’Orsay, qui a par ailleurs identifié « huit ressortissants » blessés, avec lesquels il dit être « en contact étroit afin de (s’) assurer de leur bonne prise en charge ».

Les réactions

Les réactions attristées et l’élan de solidarité sont venus de dirigeants du monde entier, exprimés notamment depuis New Delhi où se tient un sommet du G20. Les dirigeants des 27 pays membres de l’Union européenne ont cosigné samedi soir une lettre au roi du Maroc Mohammed VI, dans laquelle ils se disent « pleinement solidaires » du peuple marocain après le séisme meurtrier qui endeuille le royaume. « En tant qu’amis proches et partenaires du Maroc, nous sommes prêts à vous aider de toutes les manières que vous jugerez utiles », écrivent-ils dans ce courrier auquel s’associent les chefs des institutions de l’Union européenne, Charles Michel (Conseil européen) et Ursula von der Leyen (Commission).

Plusieurs chefs d’État ou de gouvernement de pays membres avaient déjà individuellement présenté leurs condoléances et proposé l’aide de leur pays après cette tragédie. Le président Emmanuel Macron s’est notamment dit « bouleversé après le terrible séisme au Maroc ». « En Russie, on partage la peine et le deuil du peuple ami marocain », a déclaré de son côté le président russe, Vladimir Poutine, présentant ses « condoléances sincères pour les conséquences tragiques du séisme dévastateur ». Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a lui affirmé être « solidaire du Maroc en cette épreuve tragique ».

Les personnalités attristées

Les personnalités de la chanson, de la télé et du cinéma, dont certaines ont parfois été touchées personnellement par cette tragédie, se sont massivement exprimées après le séisme. « Mes pensées vont aux familles des victimes de cette tragédie. Mais aussi à mes amis et proches sur place. Force à vous tous », écrit l’animateur Arthur sur les réseaux sociaux. « Terrible nuit, terrible réveil », a commenté Jamel Debbouze sur Instagram, sous une photo du drapeau du Maroc. «Aidons et apportons tous à notre échelle notre contribution pour aider le Maroc et prions pour que des vies soient sauvées dans les heures et les jours qui viennent », ajoute-t-il. L’humoriste Gad Elmaleh, natif de Casablanca, s’est dit « bouleversé par la tragédie », tandis que le chanteur Gims a simplement accompagné une photo du drapeau marocain de points de suspension.

Des équipes de secouristes dépêchées

De Lyon, Nice ou Saint-Étienne, des équipes bénévoles partent vers le Maroc pour participer aux secours après le séisme meurtrier qui a fait plus de 2 200 morts, selon les informations obtenues par l’AFP de différentes sources.

Des pompiers lyonnais bénévoles de l’association Casc Appui sont arrivés vers 1 heure dimanche matin à Marrakech, accueillis au siège de la protection civile, et ont été dirigés à une cinquantaine de kilomètres de la capitale touristique, selon des informations relayées par la préfecture du Rhône. Composée de quatre secouristes spécialistes de sauvetage et recherche, d’un infirmier, et d’un spécialiste avec son chien, l’équipe dont le départ a été relayé par la presse locale a embarqué environ 300 kilos de matériel, selon la même source.

À Saint-Étienne, l’association PHF spécialiste de protection civile a envoyé dimanche après-midi une équipe de huit personnes à Marrakech, dont un médecin, deux infirmiers et trois secouristes, et du matériel, par un vol commercial depuis Lyon. Une mission de l’Unesco s’est rendue samedi dans la médina de Marrakech pour « inventorier les dégâts sur le patrimoine », « mettre les bâtiments en sécurité et préparer la reconstruction », a indiqué sur X (ex-Twitter) sa directrice générale Audrey Azoulay.