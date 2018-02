Seize cadavres de migrants rÃ©pÃªchÃ©s en mer entre le Maroc et l’Espagne

Les corps de 16 migrants ont été repêchés samedi au large des côtes marocaines, dans le bras de mer avec l’Espagne qui fait l’objet d’une recrudescence des tentatives de traversée depuis le début de l’année.

Quinze des victimes sont originaires d’Afrique subsaharienne, et la seizième est de nationalitĂ© marocaine, a indiquĂ© dimanche Ă l’AFP une source mĂ©dicale Ă la morgue de Nador, ville du nord-ouest du Maroc, oĂą se trouvent les corps.

Selon cette source, une autopsie des corps, parmi lesquels figurent ceux de trois femmes, doit être réalisée dans la journée.

La prĂ©fecture de l’enclave espagnole de Melilla, voisine de Nador, avait auparavant communiquĂ© un bilan de « près d’une vingtaine » de cadavres repĂŞchĂ©s en mer par les secours marocains dans leurs eaux territoriales.

De mĂŞme source, une patrouille de la garde civile a dĂ©couvert samedi plus tard un corps supplĂ©mentaire qui a Ă©tĂ© ramenĂ© Ă Melilla, un bout d’Europe situĂ© face au continent europĂ©en, non loin de la frontière algĂ©rienne.

Les autoritĂ©s marocaines n’ont pas communiquĂ© sur le sujet jusqu’Ă prĂ©sent.

Selon la préfecture de Melilla, un hélicoptère de la Garde civile participait encore dimanche matin aux recherches, en appui aux patrouilles marocaines.

La dĂ©couverte de ces derniers corps intervient alors que la route « espagnole » est de plus en plus empruntĂ©e par les migrants subsahariens qui tentent d’atteindre l’Europe.

Les enclaves espagnoles de Melilla et Ceuta sont les deux seules frontières terrestres entre l’Afrique et l’Union europĂ©enne, et des accès privilĂ©giĂ©s pour l’immigration clandestine.

– ‘Barques de la mort’ –

Selon le dernier bilan de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’Espagne est devenue le deuxième point d’entrĂ©e avec 1.279 arrivĂ©es par mer depuis le dĂ©but de l’annĂ©e, après l’Italie (4.256).

Depuis le dĂ©but de l’annĂ©e, 243 personnes ont disparu ou pĂ©ri en mer MĂ©diterranĂ©e, selon l’OIM, un chiffre qui ne comprend pas le groupe dĂ©couvert samedi.

L’Espagne est mĂŞme devenue en 2017 la troisième porte d’entrĂ©e en Europe des migrants, via la MĂ©diterranĂ©e, après l’Italie et la Grèce.

L’annĂ©e dernière, les arrivĂ©es par mer ont ainsi triplĂ© par rapport Ă 2016, atteignant un total de 22.900 migrants, selon Frontex, l’organisme europĂ©en de surveillance des frontières. Plus de 200 sont morts ou ont disparu pendant la traversĂ©e.

Selon Omar Naji, un responsable de l’Association marocaine des droits de l’Homme (AMDH) Ă Nador, « les migrants Ă©taient auparavant plus nombreux Ă tenter d’escalader la haute barrière de Melilla » pour se rendre dans l’enclave espagnole.

Mais en raison d’un « renforcement du dispositif de contrĂ´le de cette barrière, la seule possibilitĂ© pour les migrants est de passer par la mer », a-t-il soulignĂ© Ă l’AFP.

Cette « filière migratoire est gérée par des trafiquants » qui « demandent à chaque candidat de payer 3.000 euros », a-t-il ajouté, assurant que ce « trafic se fait sous les yeux des autorités ».

Le prĂ©sident de l’Association grand rif des droits de l’Homme, SaĂŻd Chramti, joint par l’AFP, a pour sa part fustigĂ© des « mafias de l’immigration clandestine qui transportent les migrants dans des barques de la mort ». Ce sont eux les « responsables de ces drames humains ».

Mais « en serrant la vis Ă l’immigration, l’Europe a aussi sa part de responsabilitĂ©, au mĂŞme titre que le Maroc qui a Ă©chouĂ© Ă lutter contre les rĂ©seaux migratoires clandestins via ses eaux », a estimĂ© cet acteur associatif.