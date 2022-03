Semaine de l’innovation numérique : Serge Ntiam gagne la 3è édition et remporte 10 millions F CFA

Ce dernier a développé un antivirus susceptible de mettre les appareils électroniques à l’abri des attaques.

Meye Portect. C’est avec ce projet que le jeune Serge Stephane Ntyam a été sacré lauréat de la 3ème édition de la semaine de l’innovation numérique ce 18 mars 2022 au Centre de développement de l’Économie numérique à Bastos.

Il a reçu des mains de Minette Libom Li Likeng, ministre des Postes et Télécommunications, un lot d’une valeur de 5 millions de F CFA et un chèque de 10 millions de F CFA. Ce dernier succède ainsi à Nervis Nzometiah, vainqueur de l’édition précédente.

« Le palmarès de cette troisième édition est une formidable vitrine de nos innovateurs. Il est la preuve du dynamisme et de la fécondité de l’écosystème des startups au Cameroun », a félicité Minette Libom LI Likeng.

Cet acte III était placé sous le thème « Cybersécurité et Innovation numérique : quels défis pour la jeunesse camerounaise ». Ce choix s’inscrit donc dans le cadre de la Campagne Nationale pour la promotion de la cybersécurité et sensibilisation à l’usage responsable des réseaux sociaux.

Pour cette 3ème fois, il s’agissait non seulement de détecter les meilleurs projets d’innovation numérique de l’année et les faire accompagner, de stimuler la créativité et la saine émulation parmi les acteurs de l’écosystème numérique, dans un contexte de lutte contre la cybercriminalité.

Et pour ce qui est de la deuxième compétition, de détecter à travers une sélection, les jeunes entreprises d’innovation numérique (startups), à admettre en incubation interne au CDIC. Près de 300 projets ont été enregistrés pour le concours du meilleur projet TIC et, 90 projets pour le Challenge Numérique.

« Comme je le formulais déjà au terme des deux premières éditions, mon vœu est que cette compétition ne soit que le début d’une aventure : ne mesurez pas votre ambition, redoublez de créativité et continuez de nous faire rêver. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez », a exhorté le ministre des Postes à l’occasion.

Selon le Minpostel la première édition de cette initiative lancée en 2019 a connu 288 candidatures pour avoir à la fin 21 idées de projets accompagnés. En numéraire, l’édition de 2019 a englouti 14 000 000 et plus de 50 000 000 en matériels et équipements. 2020, c’est-à-dire la 2nde édition c’était 468 inscrits et 15 idées de projets accompagnés. 26 millions en numéraire et 44 millions en matériels.