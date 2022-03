Semaine de l’innovation numérique : voici les 15 finalistes

Elle s’ouvre ce lundi 14 mars 2022 à Yaoundé sous le thème : « Cybersécurité et Innovation numérique : quels défis pour la jeunesse camerounaise ».

La semaine de l’innovation numérique se tient du 14 au 18 mars 2022 à Yaoundé. La liste des 15 projets sélectionnés en vue de la participation au concours du meilleur projet numérique 2021 est désormais connue. La liste a été publiée par le ministère des Postes et télécommunications le 11 mars dernier.

Au programme de cette semaine, du 14 au 16 mars 2022, un bootcamp sera organisé avec ces 15 startups présélectionnées au Cameroon Digital Innovation Centre (CDIC). Elles seront édifiées sur les meilleurs techniques et stratégies pour réussir leur projet.

Le 17 mars, les 15 startups présélectionnées passeront au pitch final devant un jury constitué d’experts et de professionnels du numérique. Puis, le lendemain 18 mars, la cérémonie de clôture de la Semaine de l’Innovation numérique avec la remise des prix.

Ce concours selon le Minpostel vise, la détection des meilleurs projets d’innovation numérique de l’année et les faire accompagner ; la stimulation de la créativité et de la saine émulation parmi les acteurs de l’écosystème numérique, dans un contexte de lutte contre la cybercriminalité et en même temps la culture de l’esprit de compétition parmi les jeunes ainsi que leurs projections à l’échelle internationale.

Il s’agit par ailleurs, de renforcer les capacités des jeunes porteurs d’idées ou de projets TIC à travers des sessions de formation, coaching, counselling ; de détecter les startups d’un niveau de développement avancé sur les plans technique, organisationnel et commercial, en vue d’un accompagnement dans le cyberparc, vers le « go to the market » ; de favoriser l’émergence d’un véritable entrepreneuriat local TIC.

« Le véritable enjeu est donc de créer un environnement propice à la création et au développement d’entreprises viables dans le secteur du numérique…Il s’agit de compétitions visant toutes à accompagner sur le long terme, l’émergence d’écosystèmes numériques matures et solides, porteurs de nouvelles opportunités économiques », affirme Minette libom Li Likeng.