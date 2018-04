Sénat ivoirien: mise en place d’une commission ad’hoc pour doter l’institution d’un règlement intérieur

Le premier sĂ©nat ivoirien s’est rĂ©uni, vendredi, pour la première fois en plĂ©nière Ă Yamoussoukro, la capitale politique et administrative du pays pour doter l’institution d’une loi organique devant rĂ©gir son organisation et son fonctionnement.Au cours de cette rencontre, une commission ad’hoc chargĂ©e d’Ă©laborer la proposition de rĂ©solution portant règlement intĂ©rieur du sĂ©nat a Ă©tĂ© mise en place. Cette commission prĂ©sidĂ©e par la sĂ©natrice Sarah Sako Fadiga se rĂ©unira dès lundi.Â

» Nous nous retrouvons pour doter notre sĂ©nat de textes devant rĂ©gir son organisation et son fonctionnement. Nous venons vers vous avec une proposition de rĂ©solutions devant nous permettre de mettre en place un groupe de travail « ,  a dit le prĂ©sident du sĂ©nat, Jeannot Kouadio Ahoussou aux sĂ©nateurs, soulignant que cette commission ad’hoc rĂ©flĂ©chira pendant deux semaines pour adopter cette loi organique.

Après l’adoption de ce règlement intĂ©rieur par les sĂ©nateurs,  a expliquĂ©, M. Ahoussou, elle sera transmise « directement » au conseil constitutionnel qui vĂ©rifiera sa conformitĂ© avec la constitution.

 » Nous avons dĂ©jĂ perdu un an comme l’a dit le prĂ©sident de la RĂ©publique. Il faut qu’on travaille de manière accĂ©lĂ©rĂ©e pour rattraper ce retard”, a-t-il encouragĂ©, ajoutant » qu’il faut qu’on travaille avec beaucoup de sagesse. Nous devons Ă©crire avec l’encre en or, les plus belles pages de la  CĂ´te d’Ivoire ».

La première Ă©lection sĂ©natoriale ivoirienne s’est tenue le 24 mars dernier et Ă l’issue de laquelle 66 sĂ©nateurs ont Ă©tĂ© Ă©lus. 33 autres devraient ĂŞtre nommĂ©s dans les prochains jours par le prĂ©sident ivoirien Alassane Ouattara pour porter Ă 99 les membres de cette institution qui a Ă©tĂ© consacrĂ©e par la constitution de la troisième RĂ©publique adoptĂ©e en novembre 2016.

L’ex-ministre d’État chargĂ© du dialogue politique et des relations avec les institutions,  Jeannot Kouadio Ahoussou,  candidat unique de la majoritĂ© prĂ©sidentielle, a Ă©tĂ© Ă©lu Ă la tĂŞte de  l’institution le 05 avril dernier avec 99% des voix. La rentrĂ©e solennelle de cette deuxième chambre du parlement ivoirien a eu lieu, jeudi, dans la capitale administrative ivoirienne en prĂ©sence du prĂ©sident Alassane Ouattara et plusieurs autres personnalitĂ©s.