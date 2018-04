SÃ©nat : lâ€™UPC fait son entrÃ©e Ã  la chambre haute du Parlement camerounais

Cette formation politique a obtenu un siège au sein de l’institution. Celui-ci sera occupĂ© par de Leke Besongoh Akemfor Philip, nommĂ© par le prĂ©sident de la RĂ©publique du Cameroun.

Le prĂ©sident rĂ©gional de l’Union des populations du Cameroun (UPC) pour le Sud-Ouest, Leke Besongoh Akemfor Philip, a Ă©tĂ© nommĂ© sĂ©nateur, Ă la faveur d’un dĂ©cret prĂ©sidentiel signĂ© jeudi. Cette dĂ©signation marque l’entrĂ©e de ce parti politique au SĂ©nat camerounais.

Leke Besongoh Akemfor Philip était compté dans la liste présentée par son parti dans le Sud-Ouest lors du scrutin du 25 mars. Seulement, ladite liste a été rejetée pour défaut de certaines pièces exigées. Cet enseignant a été nommé en remplacement de l’ancien sénateur Peter Mafany Musongue qui avait démissionné le 5 juillet  2017 pour se consacrer à ses responsabilités à la tête de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme.

L’UPC s’en sort avec un seul sénateur titulaire pour cette deuxième mandature après ses mauvais résultats au scrutin du 25 mars dernier. « Tout était entre les mains du président de la République et ce dernier a jugé bien de nommer un upéciste au sein du Sénat. Nous nous en réjouissons, d’autant plus que Leke Besongoh Akemfor Philip est quelqu’un qui travaille beaucoup dans sa région. Il n’est pas facile de lutter pour le parti avec la crise qui sévit sur place. Mais je peux compter. A chaque fois qu’on a besoin de lui, il répond présent, toujours prêt à se lever », a déclaré Pierre Nkot Baleguel, secrétaire général de l’UPC.

Au sein du parti, le nouveau promu a tour à tour été président de la section UPC de Buea, rapporteur général et président régional pour le Sud-Ouest après le décès de John Lyonga Lifange. Il défendra les intérêts de sa région aux côtés de Fon Mukete Essimi Ngoh Victor et de chief Anja Simon Onjwo, tous du RDPC. Leurs suppléants sont Agnès Mambè, Monono Humphrey  Ekema et Lucy Mbuh.